Indignación con varios jugadores de la selección española por exhibir esteladas en la celebración del Barcelona

A un escaso mes del Mundial donde España se juega conseguir su segunda estrella, varios jugadores del FC Barcelona y, aún más grave, de la Selección Española, han portado y exhibido esteladas durante la celebración del título liguero de los azulgranas este lunes por la tarde en las calles barcelonesas. Incluso hubo un futbolista que piso una camiseta de España que le lanzaron al autobús.

Las imágenes y vídeos donde muestran a Eric García, Dani Olmo y Joan García con la bandera independentista han generado un enfado mayúsculo en redes sociales y muchos piden que los tres futbolistas no vuelvan a ponerse jamás la camiseta de España. Además, Lamine Yamal, como suele acostumbrar, en vez de festejar con la bandera de España, prefirió utilizar la de Palestina. Y no solo eso, a Gerard Martín le lanzaron una camiseta de España que pisó después de tirarla al suelo.

Estos 3 que no vuelvan a vestir la camiseta de la selección española https://t.co/C9PjMSHWC2 — 10ALBERTO10 (@10alberto10_) May 11, 2026

Este lamentable escenario ya ocurrió el año pasado con Iñigo Martínez, el futbolista separatista vasco que celebró la liga con una estelada. Después de la polémica y de los continuos desplantes del central vasco a España, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, lo apartó de la selección y no ha vuelto a ser convocado desde entonces.

Acoso separatista

Libertad Digital ha informado y denunciado las prácticas separatistas del club catalán durante muchos años. Y es que, tanto el club como la afición han presionado a varios jugadores por defender a España. Es el caso de Marc Casadó, que se vio obligado a borrar una foto donde celebraba con la bandera de España su convocatoria con la selección después del acoso independentista.

🎥 Lamine Yamal lifts the Palestinian flag pic.twitter.com/s0yzYLvyX3 — Barça Spaces (@BarcaSpaces) May 11, 2026

En el caso de otro jugador que tiene contrato en el club, Ferran Torres, el 12 de octubre de 2024, durante la celebración del Día de la Hispanidad, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que decía "Feliz día y Viva España", acompañado de una foto besándose el escudo de la selección española. Este gesto incendió al independentismo, quienes le reprocharon su sentimiento patriótico y le invitaron a abandonar el club.

Y no solo Marc Casadó o Ferran Torres. Hasta los mismísimos David Villa o Andrés Iniesta también lo han sufrido. David Villa fichó por el Barcelona en el año 2010 y pocos meses después se filtró que desde el círculo dirigente del club se le había instado a quitarse la bandera de España que el goleador asturiano lucía en sus zapatillas. Varios periodistas catalanes lo confirmaron. Aun así, Villa hizo caso omiso y mantuvo sus botas tal y como estaban. El que también lo hizo fue Andrés Iniesta, autor del mítico gol de la final del Mundial de 2010. El jugador de Albacete jamás renegó de España a pesar de la presión constante por parte del club azulgrana.

Una muestra más del independentismo culé, esta vez del presidente del club, Joan Laporta, que dijo en 2024 que "el club siempre se ha posicionado a favor de los derechos y libertades de Cataluña, y lo seguiremos haciendo, porque la Junta Directiva que tengo el orgullo de presidir y todas las personas del club tenemos el deber de ser fieles y respetuosos con nuestras esencias fundacionales, algo que recordaremos este año con el 125 aniversario, que demuestra por qué el Barça es más que un club".