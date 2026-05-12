Ramón Rodríguez Verdejo, conocido deportivamente como Monchi, se ha convertido en el nuevo director general deportivo del Espanyol, según ha informado la entidad catalana este lunes.

En su comunicado, el club define a Monchi como "uno de los ejecutivos más reconocidos y prestigiosos" de Europa. En cuanto a jerarquía, estará por debajo del CEO del Espanyol, Mao Ye, y del presidente, Alan Pace.

Las negociaciones entre el Espanyol y Monchi estaban abiertas desde hace días. El nuevo director general deportivo ya acudió al palco de Alan Pace en el RCDE Stadium en el partido contra el Real Madrid y el club confirmó entonces las conversaciones.

La llegada de Monchi no implica la salida de Fran Garagarza, actual director deportivo y al que le queda un año más de contrato. Eso sí, todas las áreas deportivas dependerán, según detalló el club, de esta nueva figura.

Ramón Rodríguez Verdejo es un profesional con gran reconocimiento en el fútbol europeo. Su papel en el Sevilla como director deportivo (del 2000 al 2017 y del 2019 al 2023), en la AS Roma y en el Aston Villa le han permitido coleccionar numerosos elogios. Su trayectoria es "de referencia", ha apostillado el Espanyol en su comunicado.

Monchi llega al Espanyol cuando el equipo pelea en la clasificación por la permanencia en Primera, decimocuarto clasificado a dos puntos de la zona de descenso. Aunque informaciones iniciales apuntaban a que su incorporación dependería de la salvación del equipo, su fichaje se ha anunciado con el futuro deportivo del equipo todavía incierto.

Por su parte, el presidente del Espanyol, Alan Pace, comunicó con emoción en sus redes sociales la incorporación de Monchi: "Bienvenido. Con ganas de afrontar este viaje juntos. Siempre hacia delante".