Florentino Pérez bendice la llegada de José Mourinho y promete fichajes "de los mejores"

Florentino Pérez, tras la abrupta rueda de prensa que dio este miércoles en la que denunció una campaña mediática en contra del Real Madrid, concedió una entrevista a laSexta conducida por Josep Pedrerol donde se le pudo ver mucho más relajado y cercano. En ella, además de ahondar en que hay que señalar a la prensa que va sistemáticamente en contra del Real Madrid, hizo un breve repaso de cuestiones deportivas.

Algo de autocrítica —reconoce que no se han hecho cosas bien esta temporada, en gran parte por la ausencia de pretemporada con la participación en el Mundial de Clubes, lo que hizo que el equipo no pudiera ponerse a tono físicamente en todo el curso—, ha alabado al gran candidato a ser el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

Sin dar pistas, ha dejado claro que guarda un grato recuerdo del entrenador luso: "Nos elevó la competitividad para después ganar seis Champions en diez años". Puso las bases del gran éxito merengue y ahora está listo para volver y elevar de nuevo al Real Madrid al máximo nivel competitivo. Bendice su llegada, aunque ni mucho menos la confirmó.

Habrá fichajes... y de los buenos

Pedrerol le preguntó si habría fichajes y si estos serían ilusionantes, a lo que Florentino Pérez respondió: "Siempre he fichado a los mejores", recordando las incorporaciones de Figo, Ronaldo Nazario, Beckham, Kaká, Cristiano Ronaldo... lo que deja abierta la puerta a grandes nombres para este mercado de verano.

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Uno de los jugadores por los que le preguntó Josep fue Erling Haaland. ¿Podría ser uno de los fichajes? Y Pérez no lo descartó: "No lo sé, habrá que preguntar a José Ángel —director general y, junto con Juni Calafat, el encargado de configurar el plantel—".

Tirón de orejas a Mbappé

Pedrerol le preguntó en varias ocasiones sobre Kylian. Florentino Pérez le alabó y aseguró que se ha hinchado a marcar goles —que para eso se le fichó—, pero que deben cambiar cosas. Sin nombrarlo, deja claro que hay actitudes del galo que no han gustado a la cúpula del Real Madrid.