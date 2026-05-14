¿Quién es el traidor que mueve la silla de Florentino Pérez desde dentro del Real Madrid?

El Real Madrid vive horas convulsas. La temporada ha sido un rotundo fracaso en lo deportivo -segunda consecutiva en blanco en cuanto a títulos se refiere- y en lo institucional se viven horas complicadas. La rueda de prensa de Florentino Pérez de este miércoles ha retumbado a gran escala a nivel mundial. Convocó elecciones y mandó un mensaje a los socios: hay gente poderosa que quiere quitarles el club. Gente que se apoya en ciertos medios de comunicación que han montado una campaña en su contra.

Con todos los errores que ha cometido Florentino Pérez -el tema de la Superliga, el blanquear al Barcelona durante los inicios del caso Negreira, el negocio de los conciertos o los parkings del Bernabéu, dar demasiado poder a una plantilla llena de jóvenes consentidos...- sigue siendo el mejor presidente en la historia del club -con permiso de don Santiago Bernabéu- y ayer demostró que energía tiene para rato. Con un poco de autocrítica para intentar reconducir la senda ganadora nadie está mejor capacitado que Pérez para dirigir al Real Madrid.

El problema que debe solucionar Florentino Pérez, además de darle una vuelta a la planificación deportiva y rodearse de líderes -también en el vestuario y en el banquillo- es el fuego amigo. El Real Madrid, interiormente, es un auténtico Juego de Tronos. Hay gente, sentada muy cerca del trono de Florentino, que busca moverle la silla. Desestabilizar y dinamitar el club desde dentro. Esta temporada a un servidor le han llegado desde dentro del Real Madrid varias informaciones relacionadas con el vestuario -dividido en bandos- y las excesivas salidas nocturnas de algunos jugadores: Carreras -y la mítica frase literal "sale más que Pocholo en sus mejores años", Asencio al que el Madrid le habría puesto hasta un detective... El posible cese de Juni Calafat -encargado del departamento de Scout de fútbol internacional- y el de José Ángel Sánchez -director general y mano derecha de Pérez-.

Otros muchos asuntos han sido públicos: el tortazo de Rüdiger a Carreras, la doble pelea de Tchouaméni y Fede Valverde... Es cierto que hay algunos jugadores dolidos con el comportamiento de la actual directiva -Carvajal- y otro que directamente tanto Arbeloa como el club saben que le encanta hablar con sus amigos de la prensa -Dani Ceballos-, pero la filtración interesada de los trapos sucios reales del vestuario y otras especulaciones como el propio y supuesto cansancio de Florentino Pérez y su debilidad vienen de altas esferas.

Topo... y traidor

No solo hay un topo -que filtra a la prensa amiga trapos sucios del vestuario- también hay un traidor que se sienta muy cerca del trono y que busca torpedear al actual presidente. ¿Quién es?

Látigo Serrano, tertuliano de El Primer Palo, lo señala con nombre y apellidos. Antes vamos a poner en contexto a ese "chico de acento mexicano" que hizo mención el actual presidente del Real Madrid en la rueda de prensa en la que le animó a presentarse a las elecciones que ha convocado. Hablamos de Enrique Riquelme, la figura que lideraría la posible candidatura rival de la actual junta directiva y que estaría acompañado por David Mesonero. Mesonero es yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola y enemigo de Florentino Pérez. El posible traidor es, según Látigo, Carlos Ocaña, economista que le escribió la tesis al actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Ocaña, adjunto a la dirección del Real Madrid, fue nombrado responsable de la sección de baloncesto. Y se comenta entre bambalinas que si Riquelme se termina presentando como todo hace indicar, Ocaña cambiaría públicamente de acera.

Florentino, además del topo, necesita encontrar cuanto antes al traidor. ¿Será Ocaña? Muy pronto saldremos de dudas.