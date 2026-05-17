Doblete de Raphinha para sellar el pleno de triunfos del Barça en el adiós a Lewandowski

El Barcelona despidió la temporada en el Spotify Camp Nou con una victoria, una marca histórica y una noche cargada de emoción. El conjunto de Hansi Flick derrotó 3-1 al Betis gracias a un doblete de Raphinha y un tanto de Joao Cancelo en el último partido de Robert Lewandowski ante la afición azulgrana antes de su salida este verano.
La victoria permitió además al Barça completar un pleno de triunfos como local en LaLiga, un registro que ningún equipo lograba desde el Real Madrid de la temporada 1985-86. El campeón cerró así una campaña impecable en casa, sin dejar escapar un solo punto ante su público.
Pero más allá del resultado, la noche estuvo marcada por la despedida de Lewandowski. El delantero polaco, que termina contrato y dejará el club tras cuatro temporadas, abandonó el campo entre lágrimas en el minuto 83 mientras todo el estadio se ponía en pie para ovacionarle.
El Barça impuso su ritmo desde el inicio
Aunque el encuentro apenas tenía consecuencias clasificatorias —el Barcelona ya era campeón y el Betis tenía asegurada la Liga de Campeones— ambos equipos mantuvieron un ritmo competitivo desde el arranque.
El Barça tomó rápidamente el control del balón y encontró en Raphinha al futbolista más desequilibrante de la primera mitad. El brasileño avisó primero con un disparo centrado y poco después volvió a poner a prueba a Álvaro Valles tras una buena combinación ofensiva.
El Betis, con dificultades para superar la presión azulgrana, apenas pudo inquietar a Joan García salvo en una acción invalidada por fuera de juego de Ez Abde.
La insistencia local encontró premio en el minuto 28. Raphinha adelantó al Barcelona con un lanzamiento de falta directa ajustado al palo, aprovechando un movimiento previo de Álvaro Valles hacia el lado contrario.
Latigazo con escuadra y cartabón.
📏📐 El lanzamiento de falta de 𝑹𝒂𝒑𝒉𝒊𝒏𝒉𝒂 que puso en pie a todo el Camp Nou. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol
El conjunto de Manuel Pellegrini reaccionó tras el gol y ganó presencia ofensiva en el tramo final de la primera parte, aunque la ocasión más clara volvió a ser azulgrana en una acción entre Raphinha, Lewandowski y Fermín que salvó el guardameta verdiblanco.
Raphinha sentenció y Cancelo cerró el triunfo
El Betis mejoró tras el descanso con la entrada de Isco y Bakambu. El centrocampista malagueño aportó claridad y estuvo cerca de generar el empate con un pase a Bellerín que obligó a Joan García a intervenir con rapidez.
Sin embargo, cuando el conjunto andaluz parecía crecer en el partido llegó el segundo golpe azulgrana. Raphinha aprovechó un error de Bellerín en salida de balón para firmar el 2-0 con un disparo ajustado al poste en el minuto 62.
El Betis no se rindió y volvió a meterse en el encuentro pocos minutos después. El árbitro señaló penalti de Gavi sobre Isco tras revisar la acción en el VAR y el propio futbolista andaluz transformó el 2-1.
La incertidumbre duró poco. Apenas seis minutos después, Joao Cancelo sentenció el partido con un potente disparo desde fuera del área que devolvió la tranquilidad al campeón.
El lateral portugués, cuyo futuro sigue sin definirse al terminar su cesión en junio, firmó así uno de los últimos goles de la temporada en el Spotify Camp Nou.
La despedida de Lewandowski emociona al Camp Nou
El momento más emotivo de la noche llegó en el minuto 83. Lewandowski, que había tenido una última ocasión poco antes con un remate desviado, fue sustituido por Marc Casadó.
❤️ El 𝒆𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒐 abrazo de Lewandowski con su familia. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol
El delantero polaco se retiró visiblemente emocionado mientras sus compañeros le abrazaban sobre el césped y el estadio coreaba su nombre.
Lewandowski deja el Barcelona tras cuatro temporadas en las que ha disputado 192 partidos y marcado 119 goles, además de conquistar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.
Su llegada se produjo en uno de los momentos económicos más delicados del club y su figura terminó convirtiéndose en una referencia deportiva y de liderazgo dentro del vestuario azulgrana.
Raphinha tuvo además el gesto de cederle el brazalete de capitán durante la noche de despedida del delantero polaco.
El Betis cierra una gran temporada
Pese a la derrota, el Betis también vivió una jornada de celebración. El equipo de Manuel Pellegrini regresará la próxima temporada a la Liga de Campeones después de una campaña muy sólida en LaLiga.
El conjunto verdiblanco realizó pasillo al campeón antes del inicio del encuentro y compitió con personalidad pese a las bajas y a no jugarse objetivos clasificatorios.
Isco volvió a ser uno de los futbolistas más destacados del equipo andaluz y Antony rozó el empate con un disparo lejano antes del definitivo tanto de Cancelo.
El cierre del partido dejó una imagen de fiesta compartida entre dos equipos que terminaron la temporada cumpliendo sus objetivos y con el protagonismo absoluto para Lewandowski y el homenaje de un Camp Nou entregado.
Ficha técnica
3 - Barcelona: Joan García; Koundé, Eric Garcia (Araújo, min. 63), Martín, Cancelo; Gavi, Bernal (Olmo, min. 75), Pedri; Raphinha (Bardghji, min. 63), Lewandowski (Casadó, min. 85) y Fermín (Balde, min. 46).
1 - Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Gómez, Firpo; Fidalgo (Bakambu, min. 46), Amrabat (Roca, min. 79), Deossa; Antony (Ávila, min. 85), Lo Celso (Isco, min. 46) y Abde (Riquelme, min. 79).
Goles: 1-0, min. 27: Raphael Dias 'Raphinha'. 2-0, min. 62: Raphinha. 2-1, min. 67: Isco, de penalti. 3-1, min. 74: Joao Cancelo.
Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear). Mostró tarjeta amarilla a Jules Koundé (min. 37) por parte del Barcelona.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de la Liga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 56.670 espectadores.