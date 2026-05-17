Jornada de transistores: el Madrid gana, el Espanyol se salva y el Mallorca roza la tragedia

LaLiga llegará a la última jornada con media permanencia todavía por decidir después de un domingo de transistores, tensión y goles decisivos. El Levante dio un paso de gigante hacia la salvación tras derrotar al Mallorca en un duelo directo dramático en el Ciudad de Valencia, mientras que el Real Madrid ganó en Sevilla con un buen partido de Kylian Mbappé y el Espanyol certificó su continuidad en Primera en El Sadar.

La jornada también dejó al Deportivo Alavés salvado matemáticamente, al Elche agarrado a la categoría y a Osasuna obligado a jugarse la vida en la última fecha. En la pelea europea, el Celta aseguró su presencia continental con un empate en San Mamés.

No debemos pasar por alto que la victoria más trascendente de la noche llegó en el Ciudad de Valencia. El Levante derrotó 2-0 al Mallorca en un duelo directo por la permanencia y salió del descenso a falta de una sola jornada.

El equipo valenciano supo soportar la presión de una final anticipada y aprovechó los errores de un rival que queda al borde del abismo. Bajo una intensa lluvia y con un ambiente de máxima tensión, el partido tardó en abrirse, pero acabó cayendo del lado granota gracias a la aparición de Carlos Espí y Kervin Arriaga.

El encuentro cambió en el minuto 32 tras un grave fallo de David López en la salida de balón. Carlos Espí robó cerca del área y definió cruzado ante Leo Román para hacer el 1-0, un gol que desató la euforia en el estadio levantinista.

El Mallorca reaccionó y obligó a Ryan a intervenir varias veces con acierto, especialmente ante Samu Costa, Luvumbo y Darder, pero el equipo de Martín Demichelis nunca encontró claridad en ataque pese a acumular posesión y presencia ofensiva en la segunda parte.

El Levante resistió y terminó sentenciando en el tramo final. Tras una tangana entre Brugué y Mojica que acabó con ambos expulsados, Arriaga aprovechó un saque de esquina en el minuto 87 para marcar el 2-0 definitivo y acercar al conjunto valenciano a la salvación.

El panorama queda ahora muy favorable para el Levante, que dependerá de sí mismo en la última jornada: si no pierde, seguirá en Primera. El Mallorca, en cambio, necesitará ganar y esperar una combinación de resultados para evitar el descenso.

El Real Madrid responde en Sevilla y Mbappé se reivindica

El Real Madrid cerró una semana de ruido interno con una victoria seria en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto de Álvaro Arbeloa venció 0-1 al Sevilla gracias a un tanto de Vinícius Júnior y ofreció una imagen sólida en un partido marcado por el regreso de Mbappé al once titular tras su polémica con el técnico.

El Sevilla salió con más intensidad y generó las primeras llegadas, pero el Madrid fue creciendo con el paso de los minutos hasta dominar el encuentro. Mbappé participó directamente en el gol al bajar con el pecho el balón que Vinícius convirtió en el 0-1 en el minuto 15.

La acción fue revisada por el VAR por una posible falta previa del delantero francés sobre Carmona, aunque el tanto terminó subiendo al marcador.

El equipo blanco controló el duelo con solvencia y apenas concedió ocasiones claras. Mbappé tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja, incluida una acción anulada por fuera de juego después de superar a Odysseas.

Pese a la derrota, el Sevilla logró la permanencia matemática gracias a los resultados de Mallorca y Gerona, poniendo fin a una temporada marcada por el sufrimiento y la irregularidad.

El Espanyol se salva y Osasuna se complica

El Espanyol también certificó su permanencia tras imponerse 1-2 a Osasuna en El Sadar. El conjunto navarro comenzó mejor, empujado por la necesidad y el ambiente del estadio, pero fue el equipo catalán el que golpeó primero con un disparo lejano de Carlos Romero.

Osasuna logró empatar en la segunda parte con un potente derechazo de Víctor Muñoz, aunque la reacción duró muy poco. Apenas cuatro minutos después, Kike García aprovechó un grave error defensivo para devolver la ventaja al Espanyol.

El conjunto rojillo perdió claridad con el paso de los minutos y terminó bloqueado por la presión clasificatoria. El descenso volvió a aparecer en el horizonte y Osasuna tendrá que jugarse la permanencia en la última jornada ante el Getafe.

El Alavés también seguirá en Primera

El Deportivo Alavés confirmó matemáticamente su continuidad en Primera División tras vencer 0-1 al ya descendido Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

El gol de Toni Martínez en la primera mitad bastó para asegurar la permanencia del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores. El delantero firmó su decimotercer tanto de la temporada tras culminar un centro de Rebbach.

El Oviedo dominó por momentos el balón y contó con un activo Santi Cazorla, que disputó los 90 minutos, pero apenas generó peligro real sobre la portería alavesista.

El Celta jugará en Europa

En San Mamés, el Celta empató 1-1 frente al Athletic Club y selló su clasificación europea. Ilaix Moriba adelantó muy pronto al equipo gallego y Iñaki Williams empató tras el descanso en el último partido de Ernesto Valverde en La Catedral.

El punto permitió al conjunto de Claudio Giráldez asegurar su presencia continental, mientras que el Athletic se quedó sin opciones europeas.

Pero es que además, en esta multitud de partidos, el Elche también llegará con opciones de salvación a la última jornada tras derrotar 1-0 al Getafe con un gran gol de Víctor Chust desde fuera del área. El conjunto ilicitano jugó más de una hora con superioridad numérica por la expulsión de Djené, aunque sufrió más de lo esperado ante un Getafe que reaccionó en la segunda mitad pese a jugar con diez.