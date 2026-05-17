'Miami me lo confirmó': Jorge Mas vive volcado con el Inter mientras el Real Zaragoza espera eternamente

Hay silencios que pesan más que muchas declaraciones. Y en el Real Zaragoza, el silencio de Jorge Mas es sencillamente ensordecedor. Mientras el histórico club aragonés vuelve a navegar entre la incertidumbre deportiva —a un tris de consumar el descenso a Primera RFEF—, las tensiones económicas y una afición cada vez más agotada emocionalmente, la imagen que proyecta su máximo dirigente contrasta de manera muy llamativa con la absoluta implicación que sí exhibe al otro lado del Charco con el Inter Miami, aprovechando incluso la ocasión para fotografiarse junto al mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una comparación que, desde hace tiempo, ha comenzado a instalarse en el zaragocismo y que el investigador deportivo Luis Serrano ha vuelto a poner sobre la mesa en un extenso análisis crítico, facilitado a Libertad Digital, sobre la gestión del empresario cubano-estadounidense.

Porque una cosa es que un propietario tenga varios proyectos empresariales y deportivos, y otra muy distinta es que uno parezca una obsesión personal y el otro, simplemente, una inversión incómoda que requiere un tiempo, dinero y explicaciones que Mas no parece dispuesto ni a invertir ni a dar.

El sueño americano de Jorge Mas

En Miami, Jorge Mas no ha escatimado ni energía ni ambición. El Inter Miami es su gran proyecto vital. Allí sí aparece. Allí sí lidera. Allí sí convence, negocia, presiona y ejecuta.

El empresario, junto a su hermano José Mas (90 por ciento de las acciones del club entre ambos) y con David Beckham como socio visible (10% restante), ha convertido al equipo de Florida en una referencia internacional de la Major League Soccer (MLS) en muy pocos años. La operación que culminó con la llegada en verano de 2023 de Leo Messi —según The New York Times, el astro argentino tiene una ficha anual de casi 24 millones de dólares netos— resume perfectamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar el dirigente para hacer crecer su franquicia.

No fue únicamente una cuestión económica. Según distintas informaciones publicadas en Estados Unidos, Mas participó activamente en una compleja ingeniería empresarial y comercial para hacer viable el aterrizaje del astro argentino. Hubo acuerdos televisivos, modificaciones normativas dentro de la MLS y una estrategia global diseñada para elevar el valor del campeonato norteamericano. El resultado está ahí: tres títulos (la Copa de la Liga en 2023, la Supporters’ Shield en 2024 y la Copa MLS el año pasado), impacto mediático mundial, patrocinadores y un crecimiento exponencial del club.

Y, mientras tanto, el Real Zaragoza continúa atrapado en una especie de limbo perpetuo.

Permanente sensación de abandono

Ese es precisamente el gran problema para Jorge Mas en Zaragoza: la comparación. Porque el zaragocismo observa cómo su presidente mueve cielo y tierra para el Inter Miami mientras en La Romareda apenas aparecen mensajes ambiguos, promesas aplazadas y presencias esporádicas.

La crítica no gira únicamente alrededor de los resultados deportivos —que también—, sino de la percepción de implicación real. Luis Serrano recuerda en su análisis que Jorge Mas —que también es el segundo máximo accionista de la entidad aragonesa con el 25% de las acciones, solo por detrás del 50% que poseen entre Pablo Jiménez de Parga y el presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian— apenas ha estado en Zaragoza en nueve ocasiones durante los últimos cuatro años. Una cifra que, aunque pueda matizarse, refleja una sensación bastante extendida en el entorno del zaragocismo: la de un presidente lejano y cada vez más desconectado de la realidad diaria del equipo. Especialmente en los momentos más delicados.

El Zaragoza se acerca a Primera RFEF a pasos agigantados, ha seguido acumulando deuda, mantiene una situación deportiva profundamente inestable y continúa sin ofrecer un proyecto sólido que ilusione a largo plazo. Y, en medio de todo ello, la figura de Jorge Mas ha ido perdiendo presencia pública. Ni grandes comparecencias. Ni explicaciones frecuentes. Ni liderazgo visible.

En una ciudad acostumbrada históricamente a presidentes con una fuerte exposición a la opinión pública —para bien o para mal, como ha sido el caso de Christian Lapetra, Agapito Iglesias y Alfonso Solans, entre otros—, la distancia actual genera desconfianza. Mucha desconfianza.

La Nueva Romareda y las dudas económicas

Otro de los focos de tensión continúa siendo la financiación de la Nueva Romareda. La construcción del nuevo estadio se presentó como uno de los pilares fundamentales del proyecto de Jorge Mas en Zaragoza. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dudas han ido creciendo. Sobre todo porque buena parte del esfuerzo económico recae sobre las instituciones públicas (75 por ciento entre el Ayuntamiento y la Diputación General de Aragón (DGA), y el 25% restante a cargo del Real Zaragoza), mientras el propio club ha tenido muchas dificultades incluso para cumplir determinados compromisos en plazo.

Serrano recuerda a LD que el Real Zaragoza no abonó dentro del calendario previsto los 6,8 millones comprometidos inicialmente para el proyecto del estadio. Un episodio que alimentó todavía más la sensación de fragilidad financiera alrededor de la entidad.

Y aquí vuelve a aparecer inevitablemente la comparación con Miami. Allí, los hermanos Mas sí impulsaron operaciones financieras complejas, avales, hipotecas y desarrollos inmobiliarios gigantescos alrededor del Inter Miami y el llamado Freedom Park, la gran ciudad deportiva de la entidad. Allí sí hubo una apuesta agresiva y personal por convertir el proyecto en un referente económico y deportivo (un estadio de fútbol, el Nu Stadium, con capacidad para más de 26.000 espectadores, un hotel de 750 habitaciones, un parque de 23.500 m2, un complejo comercial con tiendas, oficinas y entretenimiento…).

En Zaragoza, en cambio, el discurso ha ido mutando hacia la prudencia, las ampliaciones de capital constantes y una deuda que sigue lejos de desaparecer.

Un club sin rumbo

El gran problema para Jorge Mas es que el tiempo empieza a agotarse. Porque el relato inicial todavía conservaba cierto crédito: estabilizar el club, sanearlo progresivamente, construir el nuevo estadio y devolver al Zaragoza a Primera División. Pero los años pasan y el equipo sigue atrapado en el barro —la situación se ha agravado aún con un descenso a la categoría del fútbol español que puede confirmarse este mismo lunes—, sin identidad deportiva reconocible y con una afición cada vez más cansada de esperar.

Y cuando los resultados no llegan, la ausencia pesa aún más.

En Miami, Jorge Mas transmite pasión, liderazgo y ambición desmedida. En Zaragoza, en cambio, proyecta distancia, frialdad y un perfil casi invisible. Quizá injustamente en algunos aspectos, pero así funciona el fútbol: la percepción termina convirtiéndose en realidad. Más aún en una plaza tan emocional como Zaragoza.

Porque el zaragocismo no exige milagros. Lo que reclama es compromiso visible. Que su presidente aparezca cuando peor vienen dadas. Que dé la cara. Que transmita que el club realmente importa. Y hoy, sinceramente, cuesta encontrar esa sensación.

El problema para Jorge Mas ya no es únicamente deportivo. Es emocional. Y en el fútbol, cuando una afición empieza a sentir que su presidente vive a miles de kilómetros —aunque tenga muchas acciones y firme ampliaciones de capital—, la fractura suele resultar muy difícil de recomponer.