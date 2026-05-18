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LALIGA

Así quedan las finales por el ascenso a Primera RFEF

10 equipos se juegan a doble partido las últimas cinco plazas de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.

Alfredo Somzoa
10 equipos se juegan a doble partido las últimas cinco plazas de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.
Real Jaén

De los 20 equipos que soñaban con las cinco plazas de ascenso a Primera RFEF quedan vivos 10.

Los partidos de vuelta arrojaron los siguientes resultados:

-UD Logroñés 2 - 1 Getafe B (Clasificado Logroñés)

- Real Oviedo Vetusta 2 - 1 Tudelano (Clasificado Oviedo B)

- San Sebastián de los Reyes 1 - 1 Alcoyano (Clasificado Sanse)

Deportivo Minera 0 - 1 CD Coria (Clasificado Coria)

- UB Conquense 0 – 0 Xerez CD (Clasificado por mejor posición tras prórroga)

- CD Atlético Baleares 1 – 1 Coruxo FC (Clasificado Atlético Baleares)

- Deportivo Alavés B 0 – 2 Real Jaén CF (Clasificado Real Jaén)

- Águilas FC 2 – 1 Utebo FC (Clasificado Águilas)

- UD Ourense 2 – 1 Reus FC Reddis (Clasificado Ourense)

​​​​​​​- UD Poblense 2 – 1 CD Numancia (Clasificado Poblense)

Uno de los duelos más épicos fue el que jugaron en Vitoria el filial del Deportivo Alavés y un Real Jaén que venía de perder 1-2 en su fortín de La Victoria. Los Lagartos remontaron en un sensacional partido, ganaron 0-2 y se meten en la gran final con un subidón de moral importante. Necesitarán dar lo mejor de sí mismos ya que su rival será un Atlético Baleares que es uno de los grandes favoritos para recuperar la categoría que perdió hace tan solo un año.

Pasaron la primera eliminatoria y ahora deben ganar la definitiva para poder jugar en la categoría de bronce del fútbol español. De nuevo la guerra será en una doble batalla para la que ya hay fechas: la ida se jugará el fin de semana del 24 de mayo y la vuelta el 31. Así han quedado los emparejamientos del duelo final, vital, del que solo puede quedar uno.

Las finales

Real Jaén - Atlético Baleares

Coria - Oviedo Vetusta

UD Logroñés - Sanse

UD Ourense - Conquense

Águilas - Poblense

Hay que recordar que ya hay cinco equipos que ya sacaron su billete para Primera RFEF: Deportivo Fabril, Real Unión, Sant Andreu, Extremadura y Rayo Majadahonda. Ahora 10 equipos disputan las últimas batallas para conseguir el sueño del ascenso.

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