De los 20 equipos que soñaban con las cinco plazas de ascenso a Primera RFEF quedan vivos 10.

Los partidos de vuelta arrojaron los siguientes resultados:

-UD Logroñés 2 - 1 Getafe B (Clasificado Logroñés)

ME CAGO EN LA PUTA, PERO CÓMO QUE LA GENTE ESTÁ CAGADA. QUE SOMOS EL PUTO LOGROÑÉS, COMO SI ES EL SANSE COMO SI ES EL POBLENSE, ME CAGO EN LA PUTA. ¿AHORA OS BAJÁIS DEL PUTO BARCO? ¿¿AHORA?? COMER O SER COMIDOS.... Y EL LOGROÑÉS TIENE MUUUCHO HAMBRE, A POR ELLOS. LUCHA, VENCE pic.twitter.com/KRyKUUDvx7 — Informa UDL 🖥🍇 (@Informa_UDL) May 18, 2026

- Real Oviedo Vetusta 2 - 1 Tudelano (Clasificado Oviedo B)

- San Sebastián de los Reyes 1 - 1 Alcoyano (Clasificado Sanse)

@UDSanse 1️⃣-1️⃣@CD_Alcoyano 📹POSTPARTIDO. Manolo Sanlucar presenta en sala de prensa a todo su cuerpo técnico para agradecer públicamente su esfuerzo y trabajo diario. #PrimeraFederacion #PlayOffAscenso pic.twitter.com/Wr4Fegi5Yc — GradaSiete7 (@GradaSiete7) May 17, 2026

– Deportivo Minera 0 - 1 CD Coria (Clasificado Coria)

No saldrá en los medios nacionales, pero que una localidad de 12.000 habitantes y un club tan humilde como honrado que es el @CDCORIA esté en la mismísima final por ascender a Primera Federación, es digno de mencionar por todo lo que supone. Fútbol. pic.twitter.com/3haDLF9Hfy — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) May 17, 2026

- UB Conquense 0 – 0 Xerez CD (Clasificado por mejor posición tras prórroga)

- CD Atlético Baleares 1 – 1 Coruxo FC (Clasificado Atlético Baleares)

- Deportivo Alavés B 0 – 2 Real Jaén CF (Clasificado Real Jaén)

- Águilas FC 2 – 1 Utebo FC (Clasificado Águilas)

Es la noticia en el fútbol de la Región de Murcia. Histórica oportunidad se le presenta al @aguilas_fc de ser el tercer equipo de la Región la próxima temporada Han pasado a la gran final con matrícula de honor. Tienen el sueño a 180’ 📸 @adrianRuizWeb pic.twitter.com/DwalWbuv3L — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) May 17, 2026

- UD Ourense 2 – 1 Reus FC Reddis (Clasificado Ourense)

Rufo adelanta a la UD Ourense en el minuto 8 vs Reus en O Couto!! pic.twitter.com/hyyuh2xtra — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) May 16, 2026

​​​​​​​- UD Poblense 2 – 1 CD Numancia (Clasificado Poblense)

Uno de los duelos más épicos fue el que jugaron en Vitoria el filial del Deportivo Alavés y un Real Jaén que venía de perder 1-2 en su fortín de La Victoria. Los Lagartos remontaron en un sensacional partido, ganaron 0-2 y se meten en la gran final con un subidón de moral importante. Necesitarán dar lo mejor de sí mismos ya que su rival será un Atlético Baleares que es uno de los grandes favoritos para recuperar la categoría que perdió hace tan solo un año.

⌚️ 111' || ⚽ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL del Real Jaén CF!!! 🗣️: SE DESATA LA LOCURA EN VITORIA, MARCA EL CAPI, MARCA JAVI MOYANO🤯 🔵DEPORTIVO ALAVÉS B 0️⃣-2️⃣ REAL JAÉN CF ⚪#AlavésBRealJaénCF #RealJaen2526 #VueltaPlayOffAscenso #Directo pic.twitter.com/oPv6ivfyk6 — Real Jaén C.F. (@RealJaenCF) May 17, 2026

Pasaron la primera eliminatoria y ahora deben ganar la definitiva para poder jugar en la categoría de bronce del fútbol español. De nuevo la guerra será en una doble batalla para la que ya hay fechas: la ida se jugará el fin de semana del 24 de mayo y la vuelta el 31. Así han quedado los emparejamientos del duelo final, vital, del que solo puede quedar uno.

Las finales

Real Jaén - Atlético Baleares

Coria - Oviedo Vetusta

UD Logroñés - Sanse

UD Ourense - Conquense

Águilas - Poblense

Hay que recordar que ya hay cinco equipos que ya sacaron su billete para Primera RFEF: Deportivo Fabril, Real Unión, Sant Andreu, Extremadura y Rayo Majadahonda. Ahora 10 equipos disputan las últimas batallas para conseguir el sueño del ascenso.