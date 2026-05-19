El nuevo reparto de las Quinielas elevará a más de 27 millones la aportación anual de LaLiga al fútbol femenino

LaLiga y sus clubes canalizarán 6,5 millones de euros adicionales al fútbol femenino a partir de la campaña 26/27 gracias al nuevo reparto de las Quinielas, una novedad que se suma al resto de aportaciones ya existentes y que elevará la contribución total de la patronal a 27,25 millones de euros por temporada.

Esta nueva asignación, recogida tras el Real Decreto 369/2026, consolida un modelo de solidaridad y crecimiento compartido en el fútbol español, al incorporar una vía específica de financiación para el desarrollo del fútbol femenino desde los ingresos procedentes de las Quinielas.

A esta cantidad se suman otros 8,15 millones de euros derivados del 0,5% de los ingresos audiovisuales de los clubes, dirigidos a apoyar la profesionalización del fútbol femenino y a cubrir las cotizaciones sociales de jugadoras y entrenadores.

El esquema se completa con los 2,6 millones de euros que LaLiga aporta cada año a la Real Federación Española de Fútbol para el desarrollo y apoyo del fútbol femenino, junto a otros 10 millones vinculados al compromiso comercial entre la patronal y la Liga F.

Con esta estructura, LaLiga vuelve a situar recursos económicos, capacidad organizativa y colaboración institucional al servicio del fútbol femenino, dentro de un modelo que busca que el crecimiento de este deporte a nivel nacional tenga un impacto compartido entre sus distintas competiciones.

La aportación de LaLiga, además, no se limita al fútbol femenino. La contribución total del fútbol profesional masculino al ecosistema deportivo alcanza los 111,5 millones de euros anuales, destinados al Consejo Superior de Deportes, la RFEF, los sindicatos y el propio fútbol femenino. De esta forma, los clubes sostienen una parte relevante del desarrollo del fútbol español, combinando la financiación específica para el fútbol femenino con otras aportaciones dirigidas a diferentes ámbitos del sistema deportivo.