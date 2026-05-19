El Mallorca se ha metido en un jardín lleno de cactus con sus últimas derrotas y necesita que se den tres resultados en la última jornada para evitar caer al descenso. Necesitan ganar al Real Oviedo y que Elche y Osasuna pierdan sus partidos ante Gerona y Getafe y también que el Levante rasque algo en su visita al Villamarín para medirse al Real Betis.

Los ánimos en Palma están muy caldeados. Se echa en cara a los jugadores que no han dado el rendimiento que deberían por potencial y que provocó el cese de Arrasate. Bajar a Segunda sería un durísimo golpe para un equipo que ha hecho las cosas muy bien los últimos años desde los despachos y que no ha dejado de dar pasos pequeños pero muy seguros en su crecimiento. La derrota en el Ciudad de Valencia frente al Levante fue la gota que colmó el vaso de la siempre fiel afición granota. Era un partido vital, una final por la permanencia y el propio Sergi Darder reconoció que no compitieron... algunos jugadores ni llegaron a sudar la camiseta. Tras el partido algunos aficionados pidieron explicaciones a los jugadores a la salida del estadio y la respuesta de algunos, sobre todo de un ídolo e icono de la afición como es Abdón Prats, ha generado un tremendo malestar en la isla.