Otro despido millonario para Rafa Benítez... que no firmará por el Espanyol

Ya no está para estos trotes. Rafa Benítez no seguirá en el Panathinaikos griego. Se llevará, como lo hizo con el Celta —20 millones de euros—, un despido millonario.

El Panathinaikos está preparando el despido del entrenador español solo siete meses después de haberse hecho cargo del banquillo y tras una mala temporada en la que terminó cuarto en la Superliga griega; los fuertes rumores que había sobre su despido se han confirmado este martes en la prensa deportiva local.

El despido de Benítez ya está decidido y solo falta formalizarlo, algo que podría suceder este martes mismo, según el portal Newsbeast.

Benítez recibiría, según ese medio, siete millones de euros en concepto de su sueldo por los últimos siete meses y de indemnización por rescisión de contrato, que fue firmado el pasado octubre por dos años y medio.

El acuerdo entre el club y Benítez incluía unos honorarios de 3,6 millones de euros por temporada, lo que hizo del extécnico del Valencia, el Liverpool, el Chelsea o el Real Madrid, el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego.

Opción de Conference League

Benítez logró una leve mejora de resultados con el Panathinaikos al pasar del séptimo al cuarto puesto en la Superliga griega, lo que le da una oportunidad de clasificarse el próximo año en la Conference League si logra ganar dos rondas clasificatorias.

Además, condujo esta temporada al equipo griego hasta los octavos de final de la Europa League, donde fue eliminado por el Real Betis español. Pero tras caer ante el Betis comenzaron a vérsele las costuras al equipo del técnico español. Tal es así que, según pudo saber Libertad Digital, el Panathinaikos estaba dispuesto a dejarle salir si el Espanyol, que estuvo muy cerca, iba con todo a por su fichaje —en caso de hacerse insostenible la continuidad de Manolo González tras esa nefasta racha de 17 partidos sin ganar que acercó a los pericos al abismo—; la primera opción de Alan Pace, su propietario, era don Rafael Benítez. Finalmente, gracias a la reacción del Espanyol —quién sabe si los jugadores blanquiazules se pusieron aún más las pilas al sonar en el interior del vestuario el nombre de Benítez—, en la Ciudad Condal se libraron de los famosos maratones del ex del Real Madrid.

No obstante, el propietario del Panathinaikos, el empresario Yannis Alafouzos, no se ha mostrado satisfecho por estos resultados, según los medios deportivos.

El candidato

De hecho, el club está barajando la posibilidad de fichar al técnico danés Jacob Neestrup, despedido del FC Copenhague el pasado marzo, informa el portal Gazzetta.

Benítez es uno de los técnicos españoles más exitosos de la historia. Ha ganado una Champions con el Liverpool inglés en 2005, una Copa de la UEFA con el Valencia en 2004 y una Europa League como entrenador del Chelsea inglés en 2013. Lamentablemente, parece que sus mejores tiempos como entrenador son cosa del pasado.