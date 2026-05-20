Arda Güler, centrocampista del Real Madrid, se ejercitó durante una parte del entrenamiento junto al resto del grupo y dio un paso más en su recuperación de una lesión muscular que le ha alejado cuatro semanas de los terrenos de juego.

En concreto, el jugador turco sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y se ha perdido los últimos cinco encuentros de Liga del conjunto blanco. Convocado con Turquía para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, parece que estará recuperado y a punto para la cita futbolística más importante del planeta. Su presencia en el partido frente al Athletic que disputará el Real Madrid está prácticamente descartada.

Igual que Güler, Dean Huijsen trabajó parte del entrenamiento junto al grupo, mientras que Lunin se ejercitó con normalidad después de superar un proceso vírico.

No se entrenaron con sus compañeros Aurélien Tchouamény, Vinícius Júnior, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Lo hicieron en el interior de las instalaciones de Valdebebas. Los dos primeros, con la mente puesta en el Mundial y después de una buena carga de partidos, es probable que descansen frente al Athletic, mientras que Carvajal completa sus últimas sesiones de trabajo antes de despedirse definitivamente del Bernabéu.

Por su parte, Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, lesionados, continuaron con su recuperación, mientras que Fede Valverde trabajó con normalidad a las órdenes de Álvaro Arbeloa mientras espera el alta médica definitiva tras sufrir un traumatismo craneoencefálico durante el incidente con Tchouaméni que le ha impedido jugar los tres últimos partidos de Liga.