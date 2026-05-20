Escándalo del VAR: el CTA confiesa un fallo en el Camp Nou y defiende la polémica con el Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha vuelto a situarse en el centro del debate futbolístico tras publicar un nuevo análisis de decisiones polémicas correspondientes a la penúltima jornada de Primera División. A través del programa Tiempo de Revisión, el organismo arbitral reconoció errores en varias acciones relevantes, especialmente en el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Betis, mientras defendió otras decisiones discutidas del Sevilla-Real Madrid apelando al criterio interpretativo de los colegiados.

El informe llega en un momento especialmente sensible para el arbitraje español, porque un año más ha sido cuestionado durante toda la temporada por clubes, entrenadores y aficionados. Las conclusiones del CTA dejan una doble lectura: por un lado, la admisión explícita de un error tras intervención del VAR; por otro, la defensa del margen interpretativo en jugadas de contacto que continúan generando división.

El penalti sobre Isco, principal error reconocido

La acción más destacada analizada por el CTA corresponde al partido disputado entre el FC Barcelona y el Real Betis en el Camp Nou. En aquel encuentro, el árbitro Guillermo Cuadra Fernández señaló penalti sobre Isco en una jugada muy protestada y revisada posteriormente por el VAR.

Inicialmente, la acción estuvo marcada por la posible posición de fuera de juego de Héctor Bellerín, circunstancia que fue descartada tras la revisión de imágenes. Una vez validada la posición legal del lateral bético, el VAR recomendó al colegiado acudir al monitor para revisar el contacto dentro del área azulgrana.

Pese a observar la repetición, Cuadra Fernández decidió mantener su decisión inicial y conceder el penalti. Sin embargo, el CTA ha reconocido ahora que aquella resolución fue incorrecta. Según explicó Marta Frías, portavoz del comité arbitral, "el atacante inicia la caída tras golpear con su propio pie el terreno de juego", descartando así una infracción defensiva suficiente para señalar pena máxima.

El análisis de Tiempo de Revisión considera que el VAR actuó correctamente al entender la jugada como un "error claro, obvio y manifiesto", aunque critica que el árbitro principal no modificara su criterio tras revisar la acción. El informe sostiene que el juego debió reanudarse con balón a tierra al no existir falta alguna.

El caso André Silva y la mano anulada al Elche

Otro de los episodios revisados por el CTA fue el gol anulado al Elche por una mano de André Silva. A diferencia de lo ocurrido en el Barça-Betis, el organismo arbitral considera que la decisión fue correcta y ajustada al reglamento de la federación con respecto al club de Elche.

El comité interpreta que existe una "mano punible y en acción antinatural", validando así la intervención arbitral que terminó anulando el tanto ilicitano. La acción provocó una enorme indignación en el entorno del Elche y especialmente en su entrenador, Eder Sarabia, quien explotó en vestuarios con graves insultos hacia el colectivo arbitral.

Aunque el técnico pidió disculpas posteriormente, sus palabras le costaron una sanción que le impedirá dirigir al equipo en el tramo final de la temporada.

El Sevilla-Real Madrid divide al CTA

El otro gran foco del informe arbitral se centra en el Sevilla-Real Madrid disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El CTA estudió especialmente la jugada previa al gol decisivo de Vinicius, marcada por un contacto entre Kylian Mbappé y Carmona dentro del área sevillista.

La acción generó una fuerte polémica porque muchos consideraron que existió falta previa del delantero madridista. El CTA admite que "puede considerarse infracción" debido al uso del brazo sobre el rostro del rival, pero insiste en que se trata de una jugada interpretable.

Según el organismo arbitral, el contexto de la acción, la disputa por el espacio y la intensidad del contacto permiten distintas lecturas futbolísticas. Por ello, el comité respalda tanto la decisión del árbitro Sánchez Martínez como la no intervención del VAR, al entender que no se trataba de un error claro y manifiesto.

La explicación ofrecida en Tiempo de Revisión sostiene que Mbappé realiza un movimiento natural dentro de una acción de lucha por el balón y que el colegiado de campo debía mantener la autoridad interpretativa.

El CTA aprovechó además para estudiar otra acción polémica del mismo encuentro: un posible penalti de Kike Salas sobre Vinicius en la primera mitad. En la jugada, el defensa sevillista golpea la pierna del brasileño después de despejar el balón.

El comité considera que la entrada "puede interpretarse como temeraria", lo que habría justificado tanto penalti como tarjeta amarilla. No obstante, nuevamente defiende la actuación arbitral y entiende que el VAR actuó correctamente al no intervenir, dejando prevalecer el criterio del árbitro principal.

Un debate arbitral que no se apaga

Las conclusiones del último informe del CTA vuelven a alimentar el debate sobre el funcionamiento del VAR y la uniformidad de criterios en el arbitraje español. Mientras algunas acciones son reconocidas como errores evidentes incluso tras revisión tecnológica, otras continúan refugiándose en el concepto de interpretación arbitral.

En plena recta final de LaLiga y con la tensión competitiva al máximo, cada decisión adquiere una dimensión enorme. El arbitraje español cierra así otra semana bajo el foco mediático, en medio de las críticas constantes y de un clima de desconfianza que sigue creciendo alrededor de la competición.