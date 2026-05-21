El zasca de un presentador de Real Madrid TV a Ramón Calderón

Ramón Calderón, archienemigo de Florentino Pérez, aprovecha cualquier circunstancia para atacar al actual presidente del Real Madrid. A la mínima oportunidad salta como un muelle. En plena campaña electoral —Enrique Riquelme ya ha filtrado que se presentará a las elecciones a la presidencia del Real Madrid— Calderón ha utilizado la noticia de que los árbitros han denunciado a Pérez y a Real Madrid TV a la Comisión de Antiviolencia para, utilizando una frase textual de Alfredo Di Stéfano, poner en el punto de mira a la actual Junta Directiva merengue.

En la mañana de este jueves saltaba a la palestra un comunicado conjunto de los colegiados españoles donde se apuntaba el motivo de la denuncia:

Las denuncias han sido formuladas, respectivamente, contra el Sr. Pérez y contra Real Madrid TV y el Real Madrid CF, dentro de la línea de actuación institucional que AESAF mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles. La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados.

Calderón utilizaba el titular de la noticia de elpais.com para adjuntarle la siguiente frase textual de toda una leyenda del Real Madrid como es Alfredo Di Stéfano. "Un club grande jamás debe quejarse de las lesiones, la mala suerte o los arbitrajes".

La respuesta de David Álvarez, uno de los trabajadores más icónicos de Real Madrid TV, ha dejado al expresidente del Real Madrid bastante retratado:

Hola, Ramón, simplemente comentarte que, en tu época de presidente, también hicimos vídeos de errores arbitrales en RMTV. Cada jornada. De hecho, muchos los hice yo mismo. Un saludo.

Un zasca en toda regla que pone en su sitio a un Ramón Calderón que saliva con la posibilidad de ver caer a Florentino Pérez del trono del Real Madrid.