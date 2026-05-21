La premonitoria frase viral de Tchouaméni antes de la doble pelea con Fede Valverde

Tchouaméni ha sido uno de los tristes protagonistas en la desastrosa recta final de una temporada muy decepcionante del Real Madrid. El galo fue sancionado por el club tras hacerse pública su tremenda doble pelea en el vestuario con Fede Valverde. Una confrontación que hizo que el uruguayo terminara en el hospital.

Muchas veces somos esclavos de nuestras palabras. El centrocampista galo, justo antes de la doble pelea, concedió una entrevista al podcast The Bridge, donde también estuvieron como invitados Paul Pogba, Medhi Benatia y Soprano.

Pues bien, en esa misma charla, curiosamente y como si de una premonición se tratara, al centrocampista galo le preguntaron si había visto alguna pelea en algún vestuario. La respuesta de Tchouaméni se ha hecho viral: "No, peleas, peleas, no. He visto guantazos, cosas, pero peleas, no. Eso es muy excepcional".

Parece que el bueno de Aurélien protagonizó la primera pelea en su carrera en un vestuario. Ver para creer.