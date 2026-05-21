LALIGA ha hecho balance ante los medios de la salud financiera de las principales ligas europeas, situando al fútbol profesional español, junto a la Bundesliga alemana, como modelo de sostenibilidad económica frente a los desequilibrios existentes en las otras tres grandes competiciones continentales, tildándolos de "críticos".

El análisis del Beneficio Antes de Impuestos (BAI) ajustado detalla que la Serie A pierde 493 millones de euros, la Ligue 1 pierde 521 millones, mientras que la Premier League y la Championship inglesa acumularon pérdidas ajustadas por 2.027 millones de euros durante la temporada 2024-2025. Solo en la máxima categoría inglesa, el déficit ascendió a 1.608 millones, más que en las otras cuatro grandes ligas en conjunto. Mientras tanto, en la segunda división inglesa se registraron también 419 millones de euros de pérdidas.

Dicho balance refleja ya además el impacto de ajustes extraordinarios en clubes por venta de estadios o activos, así como operaciones vinculadas a equipos femeninos. Entre los clubes de élite, solo Chelsea y Manchester City registraron pérdidas de 313 y 335 millones de euros, respectivamente, mientras que únicamente tres clubes del Championship cerraron con resultados ajustados positivos.

Estas cifras muestran la actual situación de la liga inglesa, evidenciando una brecha financiera crítica con respecto al resto de ligas europeas, especialmente la alemana y la española, en un contexto donde todas ellas compiten por los mismos títulos en las competiciones UEFA y los mismos jugadores en el mercado de fichajes, generando así una peligrosa burbuja inflacionaria que arrastra a todas las ligas en conjunto.

En el lado opuesto, LALIGA describe su situación como de "contención", un concepto que refleja la disciplina, sostenibilidad y el seguimiento económico que caracterizan a la competición española. Por su parte, la Bundesliga cerró la temporada con 272 millones de euros de beneficios agregados, con 28 de 36 clubes de su primera y segunda categoría en positivo, evidenciando un modelo sostenible basado en la propiedad mayoritaria de los socios y una planificación financiera preventiva.

El balance subraya que, frente a ligas más expuestas al riesgo y sanciones aplicadas a posteriori, España y Alemania aplican un enfoque preventivo que combina control económico y planificación estratégica. Estas características sitúan a LALIGA y a la Bundesliga como referentes de estabilidad y sostenibilidad dentro del panorama europeo del fútbol profesional.