Menú
LALIGA

Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva: "Nos veremos en otra versión de mí"

El Jabalí de Leganés apura sus últimas horas como jugador del Real Madrid.

Libertad Digital
El Jabalí de Leganés apura sus últimas horas como jugador del Real Madrid.
Carvajal, en un partido con el Real Madrid esta temporada | Cordon Press

Dani Carvajal completó este viernes su último entrenamiento como jugador del Real Madrid en una Ciudad Deportiva de Valdebebas de la que puso la primera piedra y a la que espera volver en el futuro, en otro rol, "en otra versión".

"Último día donde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí", escribió el futbolista en sus redes sociales junto a una foto en el césped del Campo 1 de la Ciudad Deportiva.

Carvajal disputará este sábado frente al Athletic Club su último partido como jugador del Real Madrid, tras 13 temporadas y 27 títulos, al acabar su contrato con la entidad blanca.

Una despedida que fue viviendo durante la semana: cena de despedida y, este viernes, último entrenamiento de una Ciudad Deportiva que irá siempre unida a su nombre.

El 12 de mayo de 2004, siendo todavía jugador alevín, fue elegido junto a Alfredo Di Stéfano para colocar la primera piedra del complejo que construyó el Real Madrid para su día a día.

Carvajal apura sus últimas horas como jugador del Real Madrid, aunque tiene la puerta abierta para volver cuando quiera al organigrama del club.

Temas

Servicios

  • Oro Libertad
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida