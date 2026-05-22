Casi cuatro mil aficionados le van a acompañar el domingo en Valladolid. No es un viaje de los más incómodos por esta categoría, la Segunda División, en la que los hinchas del Deportivo de la Coruña se han tenido que pegar auténticas palizas. No es el caso del desplazamiento al estadio José Zorrilla en la ciudad castellana. Unas cuatro horas de viaje no son nada comparado a otras jornadas en las que han acompañado a su querido equipo por toda España. Y es que el premio no es una tontería. El Depor subirá a Primera si gana en Valladolid, ocho años después de su último descenso.

Desde aquel 29 de abril de 2018 y el partido ante el Barcelona, que se proclamó esa noche campeón de Liga, el Deportivo de la Coruña no sólo no ha subido a la élite sino que bajó también a los infiernos de la Segunda División B, ahora Primera RFEF. Sólo dos años después de aquella tarde en Riazor y la derrota 2-4 ante el Barça, el equipo gallego bajó a la tercera categoría del fútbol español. Lo hizo en una temporada rara, extraña, con la pandemia que nos arrasó a todos y con un partido muy polémico ante el Fuenlabrada, retrasado por la Liga cuando media plantilla madrileña estaba con el virus.

Desde aquellos tiempos el Depor se ha tenido que reinventar. Lejos quedaron los goles de Donato y Makaay para darle la liga de 2000, los goles de Tristán y Sergio para la Copa del "Centenariazo" en el Bernabéu, el gol de Alfredo en 1995 para el primer título, una Copa del Rey para el recuerdo. Lejos quedó el penalti de Djukic, fallado sí y que costó una LIga, pero que hizo a media España ser fan del equipo gallego. Ese verano de 2020 el Deportivo planeaba una temporada en la nueva Primera RFEF y eso no era plato de buen gusto.

Con el paso de los años y varios intentos, los gallegos volvieron a Segunda. Fue en mayo de 2024 tras una victoria agónica ante el filial del Barcelona con gol de Lucas Pérez, que había vuelto a sus raices desechando ofertas astronómicas y perdiendo dinero. Dos años antes, en 2022 el destino le había jugado una mala pasada al equipo, perdiendo el ascenso en un encuentro en Riazor ante el Albacete y ante el público que abarrotaba el estadio. En 2023 también se le fue la plaza de ascenso al perder ante el Castellón en la primera ronda del play off.

Ahora el equipo que dirige Antonio Hidalgo tiene en la mano la gloria. Ha basado su año en las actuaciones de jugadores como Mario Soriano, Diego Villares, Yeremay, el portero Ferllo, Mulattieri, Luismi Cruz, Stoichkov y ha hecho una temporada de escándalo. Hace tiempo que el ascenso directo no está tan caro (el Depor puede hacer 80 puntos si gana los dos partidos) y han peleado desde el principio situándose arriba prácticamente desde la primera jornada. Tiene dos balas, la de este domingo en Valladolid pero si no lo logra, lo podrá hacer con su público el siguiente fin de semana ante Las Palmas

Es verdad que el Depor tiene que pensar en sí mismo. "No somos nadie sin nuestra gente y a estos que van a Valladolid ese fin de semana hay que brindarles el ascenso" decía Hidalgo esta semana. Es cierto que podría no ganar y subir también pero para eso hay que tener en cuenta varias circunstancias. Por ejemplo empatar y que ninguno de sus rivales (Almería, Las Palmas y Málaga) ganen sus encuentros.

Mejor pensar en ganar y en subir directamente este domingo. Ocho años sin estar en la máxima categoría y habiendo probado la Segunda B es mucho tiempo para este equipo, grande del fútbol español a mediados y finales de los 90 y durante los primeros años 2000. Es un equipo tradicional de Primera. Este fin de semana puede volver a sentarse en la misma mesa que todos los grandes.