La amenaza de Laporta a Florentino Pérez y la acusación de enfermedad aguda

Joan Laporta no se mordió la lengua a la hora de poner el grito en el cielo sobre la viral rueda de prensa de la semana pasada de Florentino Pérez.

La parte que más le interesaba a Laporta fue en la que el actual presidente del Real Madrid habló sobre el caso Negreira y en la que llegó a afirmar que "solo había ganado siete Ligas, que podían ser 14, porque se las habían robado".

El Barcelona amenazó horas después con emprender medidas legales, aunque nunca más se supo de dicha amenaza, y este viernes Laporta ha dado la cara personalmente:

Pienso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia. La que os he dicho... buscaba desviar la atención de dos años sin ganar nada, y esto los tiene muy preocupados. De alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barcelona todo lo que sea. Esto no lo vamos a permitir. Seguro que en el club reaccionaremos. Mientras no utilicen al Barça para tapar sus problemas, yo lo respeto. Cuando utilizan al Barça, reaccionamos. En esa rueda de prensa se intentó utilizar al Barça de una manera esperpéntica diciendo falsedades respecto a un tema, afirmando cosas que no son. De lo otro ni entro ni salgo, porque me da igual lo que digan en Madrid y del Madrid. Cuando hablan del Barça reaccionamos con contundencia. Salió Yuste calificando esa rueda de prensa y lo comparto.

Además de asegurar que las relaciones entre ambos clubes están rotas por el caso Negreira, considera que hay barcelonitis en el Real Madrid: "A nosotros nos preocupa el Barça. El Barça es mi vocación y estoy fuerte para sacar adelante esta institución. Volvemos a estar en un muy buen camino. Estamos consolidando la recuperación económica, vamos a acabar el estadio y tendremos un equipo muy competitivo. El resto... Veo que cuando tienen barcelonitis ya nos va bien. Estamos con y por el Barça".

Por último, Laporta dio una pinceladita sobre Lewandowski y el mercado que tendrá que afrontar el FC Barcelona este verano con Deco a los mandos: "El año pasado necesitábamos un mediocentro y Deco trajo a Oriol Romeu. Está trabajando en lo que necesitamos. Se nos ha ido Sergi Roberto, que nos dio una calidad deportiva y humana de magnitud. No se trata de hacer fichajes de cara a la galería. Tenemos unos liderazgos de nivel mundial y cambiarlos podría ser una equivocación. Hay que reforzar el grupo. Nunca hemos hecho fichajes de cara a la galería. Lo que tenemos que hacer es ponerle templanza, serenidad. A los culés nos gustará lo que decida Deco. No por estar ahora en la norma 1:1 vamos a tirar la casa por la ventana".