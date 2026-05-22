LaLiga lanza el proyecto 'Player Care & Engagement' para reforzar el acompañamiento integral al futbolista

LaLiga pone en marcha el proyecto 'Player Care & Engagement', una iniciativa estratégica impulsada desde la Oficina del Jugador con el objetivo de seguir avanzando en el acompañamiento integral al futbolista y en la profesionalización de las estructuras de apoyo dentro de los clubes.

El proyecto nace para acompañar a los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion en la creación, consolidación y evolución de estructuras que contribuyan a mejorar la experiencia, adaptación y acompañamiento del jugador y su entorno durante todas las etapas de su carrera deportiva. Entre las áreas que aborda el Player Care destacan el apoyo en procesos de llegada y adaptación, el acompañamiento familiar, la coordinación interna entre áreas deportivas y de negocio, la gestión de activaciones con jugadores, la formación y desarrollo personal y profesional, así como la mejora de los canales de comunicación con los futbolistas.

Como parte del lanzamiento del proyecto, LaLiga ha celebrado el primer Encuentro de LaLiga Player Care & Engagement, una jornada que ha reunido a representantes de clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion junto a profesionales y expertos internacionales vinculados al área de atención al jugador. El encuentro ha contado con la participación de representantes del RC Celta de Vigo, Valencia CF, de la Premier League, Newcastle United y otros clubes profesionales, abordando cuestiones relacionadas con la atención a familias, la coordinación interna, la gestión de crisis o el papel estratégico del Player Care dentro de los clubes y competiciones.

Durante la jornada también se compartieron algunas de las herramientas y líneas estratégicas que forman parte de esta nueva visión de acompañamiento al jugador. En este contexto, la app Players juega un papel clave como entorno digital que conecta rendimiento, servicios y comunicación en una experiencia personalizada para el jugador. La aplicación acompaña al futbolista antes y después de los partidos, permitiéndole acceder a todos sus contenidos multimedia, entender su rendimiento y disfrutar de servicios y beneficios. Más allá de la tecnología, la app Players representa una nueva manera de relacionarse con el jugador: más cercana, continua y personalizada, combinando el entorno digital y la experiencia presencial para generar valor real dentro y fuera del terreno de juego.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva etapa de la Oficina del Jugador de LaLiga, liderada por el exfutbolista profesional Roberto Jiménez. Con el lanzamiento de Player Care & Engagement, LaLiga refuerza su compromiso con el desarrollo de estructuras cada vez más profesionales y especializadas en la atención al jugador, impulsando una visión integral del futbolista dentro y fuera del terreno de juego.