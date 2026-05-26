El vídeo de presentación de la candidatura de Florentino Pérez y las líneas maestras del proyecto de Enrique Riquelme

Florentino Pérez busca la reelección en las elecciones que él mismo ha convocado y que tendrán lugar el próximo domingo 7 de junio.

Pérez se medirá al otro candidato, un Enrique Riquelme que concedió su primera entrevista al diario ABC en la que dio algunas de sus pinceladas principales sobre su proyecto:

"Tenemos dos grandes estrellas internacionales fichadas y las vamos a anunciar"

"Es falso que esta candidatura sea socialista y que Pedro Sánchez esté detrás"

"Sánchez Galán está totalmente fuera del proyecto, es que ni le gusta el fútbol. No hay ningún pez gordo en esta candidatura"

"Yo nunca he sido mourinhista ni no mourinhista. He sido madridista"

"Klopp me encanta, pero hay otros entrenadores que también me gustan"

"Tengo director deportivo y lo comunicaré en los próximos días"

"Fue un acierto traer a Xabi y un error echarle; había que darle poder en el vestuario"

"Arbeloa ha sido un experimento y el Madrid no está para experimentos tras dos años sin proyecto"

"¿Tchouaméni y Valverde? Lo grave no es que se filtre una pelea, es que se vea la pelea como algo normal"

La afición está expectante de conocer el nombre de los dos jugadores de talla internacional que asegura Riquelme que tiene fichados y también de conocer los detalles este miércoles para saber a qué se refiere el empresario alicantino cuando afirma que "Anunciaremos el mayor proyecto transformacional en 120 años" en el Real Madrid.

Florentino, que ya colgó una lona en Madrid recordando todas las Champions conseguidas, presentará su candidatura este miércoles a las 19:00.

A modo de previa, se ha publicado en redes sociales el vídeo de su candidatura.

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