Uribes se pasa a entrenador y califica la lista de Luis de la Fuente

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha calificado este martes como "espectacular" la lista de jugadores convocados por Luis de la Fuente para el Mundial de fútbol de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

"Me parece una lista espectacular. Yo creo que el seleccionador, que tiene muy buen criterio, que lo ha demostrado, sabe muy bien elegir a estos jugadores. Tenía mucho donde elegir", precisó Rodríguez Uribes en la gala 'Top Women in Sports'.

"Es verdad que a mí me parece que es una grandísima noticia que en España ya la materia prima sea tan buena, de tanta calidad, de tanto talento. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Yo creo que —la lista— nos genera mucha ilusión a todos", indicó el secretario de Estado para el Deporte.

Asimismo, Rodríguez Uribes cree que, "como hace Luis —de la Fuente—", hay que "contener las expectativas porque hay que ir partido a partido y hay que respetar siempre a los adversarios".

Considera que "el deporte es competición y por muy fuerte que seas y por mucho talento que tengas, luego hay que rendir".

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"Yo estoy muy esperanzado, me parece que es una selección excelente, extraordinaria. Mi deseo es ganar el Mundial. No suelo apostar, pero yo creo que España va a hacer todo lo posible por llegar lo más arriba que se pueda", agregó.

Luis de la Fuente anunció el lunes una lista de convocados para el Mundial en la que, por primera vez en la historia de este torneo, no figura ningún jugador del Real Madrid.

El portero Joan García, los defensas Marc Pubill y Eric García y el atacante Víctor Muñoz forman parte de la lista de Luis de la Fuente con vistas al Mundial, en el que España debutará el día 15 de junio contra Cabo Verde.

En la convocatoria aparecen tanto Lamine Yamal como Nico Williams. Ambos han acabado la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero Luis de la Fuente cuenta con ellos confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación.

España iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México).

Tras estos partidos, España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí y completará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay.