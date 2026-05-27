El Barcelona cierra un acuerdo con Anthony Gordon

El Barcelona no se detiene. Sabe que cuando comience el Mundial el mercado estará muy parado y quiere ir dando pasos seguros en lo que a planificación deportiva se refiere. Deco ha aprovechado su viaje a Inglaterra para reunirse con los agentes de Joao Pedro —el segundo delantero en la lista de preferencias del club azulgrana por detrás del gran deseado Julián Álvarez— y, además, en un movimiento completamente sorprendente, ha cerrado un acuerdo con el extremo izquierdo inglés Anthony Gordon del Newcastle.

A sus 25 años, esta temporada ha dado muestras de su regularidad. Sus números como extremo son muy buenos: 17 goles y 5 asistencias en los 46 encuentros disputados esta temporada. Salido de la cantera del Liverpool, en juveniles se marchó al Everton, equipo que lo traspasó en 2023 al Newcastle por 47 millones de euros.

Gordon es un fichaje que lleva la firma de Deco, el director deportivo, que considera que, con la marcha de Rashford —que vuelve al United tras su cesión—, era necesario cubrir el hueco con un perfil como el del actual jugador de las Urracas.

El acuerdo, como ha apuntado Matteo Moretto en Marca, está cerrado con el jugador y perfilado entre ambos clubes: el traspaso se irá por encima de los 75 millones de euros.

¿Cómo juega Anthony Gordon?

Diestro, juega a pierna cambiada por la izquierda metiéndose hacia dentro. Destaca más por su calidad técnica y su capacidad para desbordar en el uno contra uno saliendo hacia fuera y hacia dentro que por su velocidad en carrera, aunque hay que apuntar que es explosivo en la arrancada. Fino, tiene un guante en su pierna derecha y no maneja nada mal la izquierda.

Pone grandes centros, tiene mucha llegada y gol para ser extremo y es bastante sacrificado en la presión. Aunque su mejor posición es la de extremo izquierdo, se adapta a todas las posiciones de ataque y por el centro, con libertad de movimientos, ha realizado grandes partidos, incluso como falso ‘9’.

El Barcelona lo ha llevado en secreto ya que hay más clubes de la Premier e incluso el Bayern Múnich interesados y busca cerrar un acuerdo cuanto antes... aunque el Newcastle, que está dispuesto a vender, puede estirar la cuerda hasta después del Mundial buscando revalorizar aún más a una de sus grandes perlas.