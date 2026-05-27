Florentino Pérez manda un serio aviso a los socios: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Madrid"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y candidato a las próximas elecciones del club, declaró este miércoles que los miembros de la candidatura rival, encabezada por Enrique Riquelme, "no vienen a servir al Real Madrid", sino que "vienen a servirse del Real Madrid".

Acompañado de leyendas como Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Pirri o Santiago Hernán Solari, esbozó su proyecto social horas después de que Riquelme hiciera lo mismo. Llegó saludando, con los brazos en alto, aplaudido durante dos minutos por el público presente en el acto.

"Los socios tenéis derecho a saber que desde hace meses vengo detectando una campaña con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, que en una Asamblea robaron la soberanía de los socios, que metieron a muchas personas sin ser socios para que votaran. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", añadió.

Pérez afirmó que él es del Real Madrid mientras que otros quieren que "el club blanco sea suyo" y dijo que va a trabajar para que el club siga siendo de sus socios: "Para ello dedico todas mis fuerzas, para que nada ni nadie nos pueda quitar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto", apuntó en un discurso sin preguntas.

Además, se dirigió a los socios del Real Madrid para indicarles que el futuro "no se improvisa" y explicó que bajo su mandato se ha construido un proyecto exitoso y el "más valioso" que se estudia en universidades prestigiosas como Harvard.

Asimismo, recordó que ganó las elecciones del año 2000 y se fue en 2006 cuando estabilizó al Real Madrid para regresar en 2009 para "defender los valores del equipo". Al respecto, dejó claro que hará todo lo posible para que nunca se ponga en duda la soberanía de los socios, "que son los dueños del club por mucho que se inventen mentiras".

"No nos van a quitar lo que es nuestro, para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos", culminó.

Varios proyectos

Además, Florentino habló de varios proyectos que tiene entre manos para potenciar la marca Real Madrid de cara al futuro: el Bernabéu Infinito –con el que cualquier persona en cualquier rincón del mundo desde el salón de su casa pueda disfrutar de una experiencia inmersiva dentro del Bernabéu gracias a unas gafas de realidad virtual en el proyecto que está poniendo a punto junto a Apple–, un club social en Valdebebas, un distrito tecnológico que será el más grande de Europa...

Tres grandes novedades en sus proyectos a largo plazo

El primero de ellos, 'el gran club social' Real Madrid, que abordó en la mitad de una alocución que duró veinte minutos: "Estamos ilusionados con un gran proyecto. Adquirir un terreno cuatro veces más grande que el que queda por edificar y vamos a crear el gran club social para el Real Madrid. La lealtad y compromiso del socio tiene nuestro compromiso. Y los peñistas. Me comprometo con ellos para que sigan siendo protagonistas, son fundamentales para alimentar la pasión de nuestro club", explicó.

También sacó a relucir el 'Bernabéu Infinito', un acuerdo con la empresa Apple para que los aficionados de todo el mundo puedan tener desde el sofá de sus casas una experiencia inmersiva lo más parecida a estar presente en el estadio Santiago Bernabéu.

"El futuro no se improvisa. Haremos una gran revolución que será un antes y un después para tener una conexión con los aficionados de todo el mundo. Con Apple estamos creando el 'Bernabéu Infinito'. Cualquiera en su casa va a tener un bono. Una utopía tecnológica que será una realidad. Somos líderes en el mundo real y en el mundo digital", explicó.

Otro proyecto alumbró su discurso, la Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez habló de la construcción de un distrito tecnológico, "el más importante de Europa", en el que convivan empresas tecnológicas, biotecnológicas y de inteligencia artificial que serán estratégicas para el club blanco. "Tendremos acceso a los sistemas tecnológicos más avanzados del mundo que ayudarán en muchísimos temas como, por ejemplo, las lesiones".

Asimismo, se refirió al trabajo de la Fundación Real Madrid y confirmó su compromiso "con los más débiles" mientras recordó que el club blanco está presente en más de 100 países con miles de niños: "Jamás me voy a olvidar de ellos", indicó.

Advirtió del mal uso de los abonos –se seguirá luchando contra la reventa– y anunció que pondrá varios miles de abonos en circulación –los retirados por uso fraudulento–.

Y en lo deportivo dejó una perla: prometió que en el Madrid mientras él esté al mando jugarán los mejores jugadores del mundo.

Caso Negreira

Por otro lado, el actual presidente del Real Madrid aseguró que irá hasta el final en el caso Negreira: " Uno de los mayores escándalo del fútbol" y señaló que no entiende que un club (el Barcelona) haya pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros (Enríquez Negreira) sin que "pase nada".

"No se entiende que los árbitros de esa época sigan arbitrando. Somos el único club que se ha personado. Es un caso vergonzoso. Ya hemos preparado toda la documentación y vamos a mandarle a la UEFA toda la información que hemos recabado sobre el caso".

Pérez hizo estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de su campaña electoral, celebrada este miércoles en el hotel Meliá Castilla de Madrid, donde recibió el inestimable aliento de numerosos socios –se dio un baño de masas en su primer acto de campaña al llenar el auditorio del hotel Meliá Castilla, por lo que se tuvieron que habilitar dos salas contiguas para la gente que no pudo entrar en la principal-.

Finalizó la exposición de las líneas maestras de su nuevo proyecto entre una cerrada ovación de los socios asistentes con un recuerdo a su padre: "Me enseñó a ser del Real Madrid y me enseñó a entender la vida. Es un legado de pasiones para transmitirlos". Y dejó una frase para el futuro: "Estoy convencido de que juntos nos queda mucha historia por hacer"

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo 7 de junio y la primera batalla mediática –con los socios como grandes protagonistas– ya se ha librado.