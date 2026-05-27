La comparecencia de Florentino Pérez en imágenes

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Florentino Pérez: "Los socios hemos sido, somos y seremos los dueños de esto"

Florentino Pérez ha afirmado que él es del Real Madrid mientras que otros quieren que "el club blanco sea suyo" y dijo que va a trabajar para que el club siga siendo de sus socios: "Para ello dedico todas mis fuerzas, para que nada ni nadie nos pueda quietar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto".