La comparecencia de Florentino Pérez en imágenes
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y candidato a las próximas elecciones del club, declaró este miércoles que los miembros de la candidatura rival, encabezada por Enrique Riquelme, "no vienen a servir al Real Madrid", sino que "vienen a servirse del Real Madrid".
Florentino Pérez, Ronaldo Nazario y Roberto Carlos
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y los exfutbolistas brasileños del Real Madrid Ronaldo Nazario y Roberto Carlos, durante la presentación de la candidatura de Florentino Pérez a las elecciones del club.
Florentino Pérez junto a su eslogan para seguir como presidente
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, interviene durante la presentación de su candidatura a las elecciones del club, bajo el lema "Mucha historia por hacer", este miércoles en Madrid.
Florentino Pérez: "Los socios hemos sido, somos y seremos los dueños de esto"
Florentino Pérez ha afirmado que él es del Real Madrid mientras que otros quieren que "el club blanco sea suyo" y dijo que va a trabajar para que el club siga siendo de sus socios: "Para ello dedico todas mis fuerzas, para que nada ni nadie nos pueda quietar lo que es nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos, los dueños de esto".
Florentino Pérez y Ronaldo Nazario
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y el exfutbolista brasileño del Real Madrid Ronaldo Nazario, durante la presentación de la candidatura de Florentino Pérez a las elecciones del club, bajo el lema "Mucha historia por hacer".
Florentino avisa: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Madrid"
"Los socios tenéis derecho a saber que desde hace meses vengo detectando una campaña con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí", ha dicho el presidente blanco.