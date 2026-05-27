Las familias que detentan la mayoría accionarial del Sevilla han dado este miércoles por "rota" la negociación con Sergio Ramos y el fondo de inversión argentino Five Eleven Capital para la compraventa del club debido, según argumentan, a una "rebaja sustancial" de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo, y a la "insolvencia" de la parte compradora.

Fuentes de la negociación aseguran que este "giro inesperado" de la situación se produjo en la reunión celebrada en la mañana de este miércoles en un hotel sevillano, cuando Sergio Ramos y el abogado Julio Senn "retiraron la oferta que había recibido hace varios meses el plácet de los vendedores" para reformular la operación hasta convertirla en "inaceptable", según los actuales accionistas mayoritarios.

"Se habían comprometido a comprar 80.000 acciones, pero ahora querían adquirir unas 30.000 e ir ellos solos a la ampliación de capital, con lo que se harían con el control del club con un desembolso mínimo", indicaron las fuentes.

En términos económicos, las partes habían acordado la compraventa del Sevilla en unos 450 millones de euros menos la deuda neta –cifrada en unos 90 millones–, pero el giro radical de los términos reducía la inversión a "unos 100", que ya no correrían, según las fuentes, a cargo de Five Eleven Capital, sino de una familia originaria de Monterrey (México).

En esta ciudad Sergio Ramos se desempeñó como futbolista profesional entre febrero y diciembre del pasado. Así las cosas, los actuales propietarios del Sevilla han dado por "rota" la negociación, que se ha prolongado durante cinco meses.

Las principales familias accionistas del club hispalense arguyen "la insolvencia, y no sólo económica", de los potenciales compradores del proyecto encabezado por Sergio Ramos y, según las mismas fuentes, han mostrado su intención de "empezar a planificar la próxima temporada" a la espera de que se reactiven otras ofertas para la adquisición del club.