Gordon llega a Barcelona para pasar la revisión médica

El delantero inglés Anthony Gordon ha llegado este jueves al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para pasar la revisión médica previa a la firma de su contrato como nuevo jugador del Barça para las próximas cinco temporadas, procedente del Newcastle.

El internacional inglés se convertirá en el primer refuerzo del equipo entrenado por Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que el director deportivo azulgrana, Anderson de Souza 'Deco', acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres.

La operación, fraguada hace unos meses, se ha concretado en un tiempo récord, debido al interés del club catalán de cerrarla antes de la disputa del Mundial y ante las ofertas que el Newcastle tenía por Gordon procedente del Bayern Múnich y del Liverpool. El fichaje se ha cerrado por 70 millones de euros fijos más 10 en variables.

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Nacido en Liverpool en 2001, el atacante, de 25 años, es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés. En el mercado de invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó, y ha marcado 39 goles en 152 partidos con 'las urracas', ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la jornada inaugural de la fase liga de Campeones y marcó el único tanto de su equipo, en un duelo en que el conjunto azulgrana ganó por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford.

Más allá de goles y asistencias, Gordon destaca por su capacidad de sacrificio en la presión, algo muy apreciado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

Tras aterrizar en Barcelona, Gordon se ha acercado a saludar a los periodistas presentes fuera de la terminal y está previsto que acuda esta tarde al Hospital de Barcelona para superar la revisión médica. El acuerdo debería formalizarse en las próximas horas, antes de que el jugador se incorpore a la concentración de Inglaterra previa al Mundial.