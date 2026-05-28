Míchel deja el Girona y ya tiene nuevo destino

El entrenador Míchel Sánchez, que terminaba contrato con el Girona el próximo 30 de junio, no dirigirá al equipo rojiblanco a partir de la próxima temporada, según ha confirmado este jueves el club catalán.

El técnico madrileño llegó a Montilivi en el verano de 2021 y llevó al Girona a los mayores éxitos deportivos de su historia, la tercera posición de la temporada 2023-24 y la posterior participación en la Liga de Campeones, pero dejará la entidad catalana tras descender a LaLiga Hypermotion en la última jornada del campeonato.

El Girona ha anunciado la decisión en un comunicado en el que ha definido a Míchel como "una figura clave en el crecimiento deportivo" de la entidad, en la que recaló cuando aún militaba en la segunda categoría del fútbol español y de la que se despedirá tras 221 partidos oficiales.

El club ha señalado que el preparador madrileño es "uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del club", y ha agradecido "la dedicación, el compromiso y la profesionalidad con los que ha liderado el primer equipo, así como por el trato humano, cercano y respetuoso que ha mantenido en todo momento con los socios, los aficionados, la dirección y todos los trabajadores del club".

"Bajo su dirección el Girona ha vivido una de las etapas más brillantes de su trayectoria. El equipo se consolidó en LaLiga con un estilo valiente y reconocible y alcanzó hitos sin precedentes", destaca el comunicado.

En su primera temporada, el entrenador vallecano devolvió al club a Primera, protagonizando así el segundo ascenso del Girona a la máxima categoría del fútbol español tras tres años en Segunda.

Tras terminar décimo en la temporada 2022-23, en el curso 2023-2024 la entidad rojiblanca consiguió una histórica tercera posición y la clasificación para la Liga de Campeones.

Sin embargo, los últimos dos años han estado repletos de altibajos y, tras salvar la categoría de forma agónica en la campaña 2024-25, el Girona consumó su regreso a Segunda el sábado pasado en la última jornada.

De este modo, terminó su etapa más longeva en la élite del fútbol español, cuatro temporadas, con Míchel Sánchez en el banquillo.

Se marcha al Ajax

Según ha podido saber Libertad Digital, el ex del Rayo ya tiene nuevo destino. Míchel será el nuevo entrenador del Ajax.