El Atlético estalla contra el Barcelona: Negreira, sus propias normas y favores políticos

El Atlético de Madrid no puede más. Está realmente cansado de las sucias maniobras del FC Barcelona para desestabilizar al conjunto rojiblanco, meter presión e intentar forzar a vender a su estrella, Julián Álvarez.

En los últimos días el Atlético ha decidido decir basta. Este jueves filtraba a los medios las enormes mentiras que están circulando sobre las supuestas negociaciones entre ambos clubes -jamás se ha negociado la venta del delantero argentino- y dejó claro que Álvarez no está en venta.

Hoy viernes el conjunto rojiblanco ha decidido dar un paso más. Primero tirando de ironía desde su cuenta oficial de X y de Instagram haciendo tres ofertas hilarantes por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha -realmente es un dardo envenenado en el que se viene a decir que el Barcelona quiere ir a la guerra con pistolas de agua, o en el ámbito deportivo sería ir a fichar a una gran estrella mundial sin tener la capacidad económica para lograrlo- y después ha cambiado el tono, se ha puesto mucho más serio y ha sacado los dientes señalando la impunidad de un equipo que ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años, al que le han concedido numerosos favores con un trasfondo político detrás, al que se le ha permitido inscribir a Dani Olmo fuera de plazo... básicamente, que juega con sus propias normas.

El tuit del Atlético es el siguiente:

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES"

Lo que realmente llama la atención de la queja del Atlético de Madrid es que llega algo tarde. Hasta que no le han tocado la moral en este caso con el interés por Julián no han elevado el tono y jamás pidieron que se depuraran responsabilidades por el caso Negreira, uno de los mayores escándalos de la historia del deporte. Al menos este viernes el Atlético ha hecho bueno el refrán castellano que dice: "más vale tarde que nunca".