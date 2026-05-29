Iván Helguera deja retratado a Arbeloa: "Tiene muchísima culpa"

Iván Helguera militó ocho temporadas en el Santiago Bernabéu (1999-2007). El cántabro concedió una entrevista a Flashscore donde atiza de lo lindo a Álvaro Arbeloa y valora la vuelta de José Mourinho si Florentino Pérez gana las elecciones.

Una de las preguntas más espinosas fue sobre las explosivas declaraciones de Kylian Mbappé ("soy el cuarto delantero"), que causaron tanto revuelo:

"¿Qué is lo que ha hecho que esto haya sucedido? Es que no has gestionado bien antes. Bajo mi punto de vista, siempre todo ha estado bien, siempre Arbeloa ha tenido la culpa. Claro, al final es difícil... De un entrenador, Xabi Alonso, que era más exigente de buenas a primeras, a cero exigir en comportamiento, en cómo voy a gestionar este grupo. En teoría, vale todo. Pues yo creo que han sucedido todas estas cosas, ¿no? Pero Arbeloa, evidentemente, bajo mi punto de vista, tiene muchísima culpa, pero también el que ha puesto ahí a Arbeloa", afirmó.

"Arbeloa estaba en un filial que llevaba cinco meses y de buenas a primeras... No es que le estuviese yendo demasiado bien. No podemos saber si es ni bueno, ni malo, ni medio, como entrenador. Y de buenas a primeras, gestiona un equipo como el Real Madrid. Entonces, creo que no solo Arbeloa ha gestionado mal, simplemente, creo que nunca se ha enfrentado a esas cosas y evidentemente se ha equivocado. Y mucho. Pero también los que le han puesto ahí, ¿no?", volvió a incidir en un palo claro a Florentino Pérez.

Helguera también se moja sobre la vuelta de José Mourinho, dejando claro que no lo ve como el técnico ideal; él apostaría por Jürgen Klopp: "Mou ha sido un grandísimo técnico. Lo ha demostrado en muchos sitios, pero es verdad que lleva muchísimos años sin entrenar a nivel top. Entonces, a mí me preocupa eso. Y que encima se quiera de él que tenga mano dura. Pues no creo que porque venga Mourinho vaya a tener que haber mano dura con todo lo que sucede en el Real Madrid. Hay que gestionar bien al grupo y ya está. No sé si será adecuado ahora".

"El Real Madrid no lo puedes cambiar. El entrenador no puede cambiar al Real Madrid. Hay que saber lo que es el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo y un club serio que sabe en todo momento que competir es lo más importante y ganar es lo más importante, pero tiene ciertos valores y principios. No se puede ahora liarse con la mano dura y todo vale", admitió.

"El Real Madrid siempre ha sido un equipo señor y hay que intentar volver a esos inicios, que creo que se han perdido bastante con todo lo que está sucediendo, dos años sin ganar... Nos estamos volviendo locos, entre comillas, porque ha ganado el Barcelona. No pasa nada. El Real Madrid siempre resurge, ha estado treinta y pico años sin ganar la Champions y siempre ha sido un sueño del Real Madrid en todo momento. Y jugando bien, la Quinta del Buitre no ha ganado la Champions".