El Atlético de Madrid está harto de los movimientos subterráneos del FC Barcelona intentando mover la silla al conjunto rojiblanco buscando vender humo de manera pública con el posible fichaje de Julián Álvarez, en un movimiento mediático que recuerda mucho a lo que hicieron los acólitos de Joan Laporta el verano pasado con Nico Williams y el Athletic de Bilbao.

El ruido sobre el traspaso lleva días retumbando fuerte y hoy se ha filtrado una oferta de 100 millones de euros por el delantero argentino. Los colchoneros han salido al paso de esas informaciones, pero lo ha hecho con toda la ironía del mundo publicando dos mensajes en sus redes sociales en los que anuncian ofertas muy peculiares para hacerse con Lamine Yamal y Pedri, dos de las estrellas del equipo azulgrana.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

"Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’", ha publicado en su cuenta de X sobre Lamine Yamal.

Minutos después han seguido con la mofa: "Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barcelona", escribió en el perfil oficial del Atlético en Instagram.

El Atlético no se detuvo en la oferta por Lamine. Y minutos más tarde, lanzó otra irónica propuesta por Pedri:

"HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo", se leía en la cuenta de X.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Para terminar con la hilarante respuesta a la supuesta oferta del Barcelona por Julián -"Otra mentira más", aseguran desde la cúpula del Atlético- llegó el momento de Raphinha:

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

"HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

El Atlético deja claro que no negociará por un Julián Álvarez que ya ha comunicado al club que desea irse al Barcelona, pero que no forzará la situación para marcharse.