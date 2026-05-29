LALIGA une fútbol, datos y música con Myke Towers en el lanzamiento de LALIGA SEASON RECAP26

LALIGA ha presentado en su sede LALIGA SEASON RECAP26, una nueva experiencia digital personalizada que transformará los datos y momentos más destacados de la temporada en un relato único para cada jugador, con una canción original de Myke Towers, Una na más, como hilo conductor de la experiencia.

Según informó LALIGA, inspirado en los formatos recap que ya forman parte de la cultura digital actual, LALIGA SEASON RECAP26 permitirá a los futbolistas revivir su temporada a través de la App de Players, exclusiva para los jugadores, accediendo a una experiencia personalizada, visual y compartible con sus estadísticas oficiales más relevantes de la temporada 2025/26. El proyecto contará con una colaboración inédita con Myke Towers, que pondrá voz y banda sonora a una iniciativa que une fútbol, música, cultura y tecnología.

Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LALIGA, destacó las claves del proyecto: "Con LALIGA SEASON RECAP26 impulsamos una acción pionera en el mundo del fútbol, que transforma los datos en una experiencia visual, emocional y compartible para cada jugador. La alianza con Myke Towers refuerza esa conexión con la cultura digital y musical actual, aportando una narrativa innovadora para contar el fútbol de una forma diferente".

LALIGA SEASON RECAP26 permitirá poner en valor el rendimiento de los jugadores de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION a través de diferentes parámetros estadísticos adaptados a cada perfil y posición. Los datos también serán traducidos en perfiles o personalidades del juego construidos a partir del rendimiento, la posición y las métricas más relevantes de cada jugador: muro, killer, francotirador, director, motor, kaiser, guardián y la muralla.

En esta primera edición, LALIGA desvelará los nombres de los jugadores que han liderado algunas de las principales categorías estadísticas de la temporada. Entre ellos, destacan: disparos a puerta: Mbappé (63), Muriqi (50) y Vinicius (46); pases clave: Fornals (79), Expósito (79) y Milla (77); recuperaciones: Lejeune (214), Affengruber (209) y J. Otto (192); despejes: Valjent (257), Lejeune (228) y Natan (222); intercepciones: Antonio Blanco (592), Jauregizar (536) y Milla (536); porterías a cero: Joan García (15), David Soria (12) y Aarón Escandell (10); y paradas: Aarón Escandell (148), M. Dmitrovic (133) y M. Ryan (126).

Además de la experiencia personalizada para jugadores, LALIGA SEASON RECAP26 contará con una lectura global de la temporada, reuniendo algunas de las estadísticas más relevantes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION.

Entre las cifras que formarán parte del relato global de LALIGA SEASON RECAP26, la competición podrá destacar datos de LALIGA EA SPORTS: asistencia a estadios: 11.674.996 aficionados; minutos jugados: 34.200 minutos; goles totales: 1.024; kilómetros recorridos por jugadores: 88.388; toques de balón: 462.191; gol más rápido: 43 segundos (J14, FC Barcelona - Deportivo Alavés, Pablo Ibáñez); gol más tardío: 90+10 minutos (minuto 99:30, J22, Real Madrid - Rayo Vallecano, Kylian Mbappé); y nacionalidades: jugadores de 59 países disputaron LALIGA esta temporada.

LALIGA SEASON RECAP26 convierte así el cierre de temporada en una experiencia que une datos, emoción, música y tecnología para revivir todo lo que ha ocurrido dentro y fuera del campo. Con la colaboración de Myke Towers, LALIGA indicó que da un paso más en su objetivo de conectar la competición con la cultura y el entretenimiento, creando un nuevo lenguaje para contar el fútbol a las nuevas generaciones.