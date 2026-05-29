Muriqi dejará el Mallorca y ya tiene nuevo destino

Ha sido uno de los delanteros de LaLiga. Segundo máximo goleador de la Primera División con 23 goles a pesar del fatídico descenso del Mallorca. Segundo en el trofeo Pichichi, solo por detrás de Kylian Mbappé.

El Pirata, un pedazo de delantero con un juego de espaldas espectacular, generador de segundas jugadas y una capacidad de atacar el área brutal, dejará LaLiga. Su alto salario —es el jugador que más cobra del Mallorca con algo más de 4 millones brutos por temporada— hace inviable su continuidad en la isla en la categoría de plata del fútbol español.

A sus 32 años, Muriqi firmará el que será su último gran contrato. Muchos clubes de LaLiga querían pescar en la isla, pero será Turquía el país que goce de las virtudes del delantero kosovar.

Y es que según apunta el periodista Nicolò Schira, el Fenerbahçe ya habría alcanzado un acuerdo con Muriqi hasta 2029. Ahora el Mallorca y el cuadro otomano perfilan el acuerdo del traspaso.

Muriqi volvería a la que fue su casa y es que ya estuvo en el Fenerbahçe, en la temporada 2019-20.