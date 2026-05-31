Así han quedado los resultados de la ida de las semifinales del ascenso a Segunda División

Ocho equipos se juegan las dos plazas restantes que quedan por cubrir en Segunda División tras el ascenso de los dos equipos que ganaron sus respectivos grupos (Tenerife y Eldense). Este fin de semana se disputó el partido de ida de las semifinales de donde saldrán los cuatro equipos que jugarán la gran final.

Los resultados de los partidos de ida han sido los siguientes:

Real Madrid Castilla 2 Sabadell 0

Jugosa la ventaja que se lleva para la vuelta el equipo merengue. Muy superiores los pupilos de Julián López de Lerma que pudieron llevarse una renta mayor e incluso dejar la eliminatoria sentenciada. Los tantos fueron obra de Pol Fortuny y de Palacios.

Ponferradina 0 Atlético Madrileño 0

Duelo muy igualado en El Toralín. Ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse un botín más goloso para la vuelta en la primera parte de un duelo marcado por la tarjeta roja directa que vio el rojiblanco Luque al borde del descanso por un absurdo tirón de pelo.

A pesar de la superioridad, la Ponferradina se mostró ansiosa, no supo tener paciencia en ataque y, aunque generó ocasiones, no fueron demasiadas e incluso en inferioridad alguna opción tuvo el filial del Atlético. Todo queda abierto para el duelo de vuelta.

Europa 1 Celta Fortuna 1

El Celta Fortuna consiguió un valioso empate en las postrimerías de un partido donde el Europa consiguió maniatar durante muchos momentos el tremendo talento del filial celeste, que sin embargo terminó mucho mejor y más entero el encuentro. En la primera parte salió mejor el conjunto catalán, pero poco a poco fue imponiendo su fútbol el Fortuna, aunque un error en cadena de la zaga céltica puso el gol en bandeja a Jordi Cano al borde del descanso.

El tanto le dio alas al Europa que tuvo el segundo nada más volver de los vestuarios, pero Cano erró y se quedó sin doblete. En la segunda parte el Celta Fortuna apenas consiguió generar peligro -solo una jugada individual de Hugo González que se marchó pegadito a línea de fondo y puso el pase de la muerte pero Óscar Marcos falló con todo a favor- y cuando el conjunto barcelonés ya se relamía con el triunfo Antañón puso las tablas. Se le hizo muy largo el partido al Europa ante un Fortuna que se lleva un jugoso botín para la vuelta en Balaídos.

Villarreal B 2 Zamora 0

El filial del Submarino Amarillo sorprendió al conjunto que dirige Óscar Cano de salida. Mucho ritmo en la circulación, una gran presión tras pérdida y percutiendo por los costados desarboló a los zamoranos y se puso 2-0 arriba.

Tras los dos mazazos el Zamora quedó tocado pero supo agarrarse al partido, aguantó de pie algunas embestidas más y poco a poco comenzó a imponer su fútbol. Con un Abde protagonista por banda izquierda y un Carlos Ramos que era el motor de su equipo en la sala de máquinas. Generaron varias llegadas los rojiblancos, sobre todo a balón parado, pero no estuvieron finos en la finalización y deberán convertir el Ruta de la Plata en un infierno para poder seguir soñando con subir, por primera vez en toda su historia y tras seis intentos fallidos, a Segunda División.