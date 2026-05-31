El Burgos muere en la orilla: todos los equipos clasificados para los Play Offs de Ascenso a Primera

Los duelos Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas conformarán los enfrentamientos de semifinales de la fase de ascenso a LaLiga EA Sports, una vez disputada la cuadragésima segunda y última jornada de LaLiga Hypermotion.

El 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝘁𝗶 para la UD Almería. El árbitro señaló la pena máxima por mano de Amath Ndiaye.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gKO4qwIwS1 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 31, 2026

El conjunto almeriense, que concluyó tercero tras imponerse este domingo por 1-0 al Valladolid, visitará el próximo sábado a las 21:00 el campo del Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción al doblegar por 2-1 al Eibar.

𝗤𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 a Primera. El Castellón vence al Eibar y es equipo de playoff.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/HxEiPlagPJ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 31, 2026

Por su parte, el Málaga, cuarto clasificado, tras vencer este domingo por 0-2 al Zaragoza, se medirá el próximo domingo (21:00) en el estadio de Gran Canaria con Las Palmas, que concluyó quinto tras vencer por 1-2 al Deportivo de La Coruña.

La tarde fue de transistores ante la igualdad existente, ya que además de los cuatro equipos clasificados —todos debían certificar su clasificación en la última jornada— también tenían opciones el Burgos —quedó séptimo con los mismos puntos que el Castellón, pero tenía perdido el golaverage— y el Eibar, que finalmente fue octavo con 67.

¡UN GOL QUE ILUSIONABA, PERO 72 PUNTOS NO FUERON SUFICIENTE! 🥺 El Burgos no clasificó al play-off de ascenso a LALIGA por diferencia de puntos ❤️‍🩹

Pese a todo, temporada histórica 🤍🖤#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/FBOf38zgVa — DAZN España (@DAZN_ES) May 31, 2026

Los burgaleses vivieron uno de los momentos más frustrantes del fútbol y es que a pesar de ganar al Andorra en casa no falló ninguno de sus rivales y la tarde terminó en tragedia en El Plantío.

Los encuentros de vuelta se disputarán el martes 9 de junio (21:00) en el UD Stadium de Almería, y el miércoles 10 de junio (21:00) en La Rosaleda de Málaga.

𝑶𝒄𝒉𝒐 𝒂𝒏̃𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐... 💙 Invasión de campo en Riazor para celebrar el ascenso de su @RCDeportivo. #LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FoNiY75v9w — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 31, 2026

La final, con una plaza de ascenso en juego, tendrá lugar el domingo 14 (21:00) y el sábado 20 (21:00). La ida se jugará en el campo del equipo peor clasificado y la vuelta en el del mejor situado al finalizar la primera fase liguera.

Semifinales, ida:

Sábado 6 de junio: Castellón-Almería (21:00)

Domingo 7 de junio: Las Palmas-Málaga (21:00)

Semifinales, vuelta:

Martes 9 de junio: Almería-Castellón (21:00)

Miércoles 10 de junio: Málaga-Las Palmas (21:00)

Final, ida:

Domingo 14 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21:00)

Final, vuelta:

Sábado 20 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21:00).