La escalofriante entrada en pleno ascenso a Primera RFEF: el jugador del Poblense se fue en ambulancia

Terrorífica escena la que hemos vivido en plena final por el ascenso a Primera RFEF entre Poblense y Águilas.

Una entrada escalofriante del central del Águilas Antonio Sánchez mandó al hospital al jugador del Poblense Toni Penyafort, quien tuvo que ser evacuado en ambulancia al hospital de Inca después de recibir un fuerte golpe en la cara durante una acción de juego. Aunque permaneció consciente en todo momento, el futbolista se encontraba aturdido y sin capacidad para moverse por sí mismo.

🟥 ROJA para el Águilas ❌ Una dura entrada de Antonio Sánchez deja a los de Adrián Hernández con uno menos desde el minuto 20 🚑 El jugador del Poblense ha tenido que ser evacuado en ambulancia 📺 Síguelo en directo

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La jugada se produjo en el minuto 21 del encuentro. Antonio Sánchez, defensa del Águilas, acudió a disputar un balón dividido con la pierna muy elevada y terminó impactando de forma violenta en el rostro del atacante mallorquín. El colegiado no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al jugador murciano.

A partir de ese momento se vivieron minutos eternos de incertidumbre. Y es que tras la atención médica y el traslado de Penyafort, el choque permaneció detenido durante tres cuartos de hora mientras se cumplían los requisitos de seguridad exigidos para la disputa del encuentro.

Las asistencias entraban, pero no con la suficiente diligencia, por lo que varios futbolistas azulgranas se vieron obligados a transportar el equipo médico hasta la zona del choque. Tras quince minutos sin respuesta, Penyafort movía los brazos para alivio de una grada con la angustia por las nubes.

Una vez llegó una nueva ambulancia al estadio, el árbitro autorizó la reanudación del partido desde el mismo instante en el que se había producido la acción.

Afortunadamente todo quedó en un tremendo susto en una jugada que hay que decir que fue más producto de la mala suerte que de la mala intención del jugador del Águilas, quien se mostró completamente abatido por mandar a un jugador rival al hospital y dejar a su equipo con 10 en un partido de una importancia capital.

El Poblense cau eliminat de la final del playoff d’ascens a 1a RFEF als penals. Una final d’infart. Amb dos gols a la pròrroga i una tanda de penals que sentència l’ascens de l’Águilas. 📹: @EsportsIB3 pic.twitter.com/YyjtW5oEq0 — Andreu Rauet (@AndreuRauet) May 31, 2026

Sin embargo, el destino tenía otros planes para él y es que su equipo, el Águilas, se impuso de manera agónica tras estar 70 minutos del tiempo reglamentario con uno menos y toda la prórroga, y subió a Primera RFEF en la tanda de penaltis.