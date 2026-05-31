Riquelme apuesta fuerte: ¿Mikel Arteta será su entrenador si alcanza la presidencia del Real Madrid?

Enrique Riquelme apuesta fuerte. El candidato a la presidencia del Real Madrid quiere darle las llaves del vestuario a Mikel Arteta, el hasta ahora entrenador del Arsenal que viene de ganar la Premier League —la primera en 22 años para los ‘Gunners’— y de rozar la gloria en la Champions League donde cayó ante el PSG en una fatídica tanda de penaltis.

Riquelme, que en la primera fase de su campaña electoral se dedicó a buscar el aliento de los socios dándoles promesas de ser mucho más protagonistas y cuidar los pequeños detalles, pasa a una fase mucho más agresiva donde se irán perfilando sus líneas maestras a nivel deportivo.

Los cimientos los pone con una gran apuesta para el banquillo. Y el elegido, con el que tiene un acuerdo cerrado si llega a la presidencia del Real Madrid es un auténtico bombazo: Mikel Arteta. El entrenador vasco del Arsenal ha realizado un excelente trabajo en el conjunto londinense.

La exclusiva la consiguió Látigo Serrano —tertuliano de El Primer Palo—, al que concedió la primera entrevista a un creador de contenido, y en su canal de Youtube consiguió sacarle con una elocuente sonrisa quién será su entrenador en caso de ganar las elecciones. Serrano le lanzó un órdago a Riquelme: "Si yo le digo que su entrenador es Arteta usted puede confirmarlo, desmentirlo o sonreír, elija lo que quiera hacer". A Riquelme le falló el subconsciente y sacó una carcajada significativa. Luego intentó edulcorarlo diciendo que el entrenador que tiene cerrado es alguien que no vendría a experimentar y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer: "Saldrán varios nombres y a partir de esta semana voy a decirlos". Blanco y en botella.

Relacionado Las promesas de Riquelme para el socio del Real Madrid

Hay que recordar que cuando Látigo le hizo la entrevista a Enrique aún no había terminado la temporada del Arsenal —fue en la previa de la gran final de la Champions—.

¿Será Arteta su candidato? En breve saldremos de dudas pero lo que sí podemos confirmar es que es la opción que más le gusta e ilusiona después de Jürgen Klopp.

Dos fichajes

Riquelme también dará esta semana el nombre de los dos jugadores que tiene fichados en caso de que llegue a la presidencia del conjunto merengue. Uno de ellos es un secreto a voces y es Rodri, el centrocampista del Manchester City y el otro será el gran bombazo final de la campaña y según llevan informando desde el inicio Libertad Digital y esRadio, el jugador de talla mundial que tiene apalabrado Enrique es Erling Haaland.