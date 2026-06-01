Comienza la andadura como entrenador de Andrés Iniesta

El exfutbolista español Andrés Iniesta arrancará su carrera como entrenador principal en el Gulf United FC de Emiratos Árabes Unidos, según anunció el club este lunes.

El manchego reside actualmente en la ciudad de Dubái tras retirarse hace dos temporadas como profesional en el Emirates Club, y tomará las riendas del equipo a la vez que se prepara para la obtención del título de Licencia Pro de entrenador.

El Gulf United, afincado también en Dubái y fundado en 2019, cuenta con la plantilla con la edad media más baja de la First Division League de los Emiratos Árabes Unidos y es conocido en su país por ser el primero en encadenar títulos y ascensos consecutivos en temporadas seguidas.

"El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle una parte de lo que me ha aportado: a través de la formación, del aprendizaje y del trabajo diario con jóvenes jugadores que tienen el hambre y el talento necesarios para llegar lejos", dijo Iniesta al club.

Asimismo, comentó que entre sus objetivos personales está el "adquirir experiencia real y obtener la Licencia Pro".

Por su parte, Ahmed El Saraf, presidente del club, mostró su emoción tras el nombramiento de Iniesta, el cual calificó como un momento "histórico" para el equipo y para el fútbol de Dubái y de Emiratos Árabes Unidos.

"Estamos orgullosos y honrados de dar la bienvenida a Andrés Iniesta al Gulf United FC. No es solo uno de los mejores futbolistas de su generación; es también una persona que siempre ha representado los valores en los que creemos: calidad técnica, inteligencia y un amor auténtico por el juego", afirmó.

De esta forma, Iniesta se iniciará en los banquillos con el Gulf United, creado por entrenadores británicos y de propiedad británica y emiratí.