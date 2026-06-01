El Villarreal ha fichado para las próximas tres campañas al técnico navarro Íñigo Pérez quien, tras dirigir al Rayo Vallecano, se convertirá en el sustituto de Marcelino García Toral en el banquillo 'groguet', según anunció este lunes el club en un comunicado.

Tras jugar en equipos como Osasuna, Athletic Club, Mallorca o Huesca, se estrenó en los banquillos como ayudante de Andoni Iraola pero no lo pudo acompañar a Inglaterra por problemas burocráticos.

Su debut como primer entrenador llegó en febrero de 2024 cuando, tras la destitución de Francisco Rodríguez, se hizo cargo del Rayo Vallecano.

El nuevo entrenador del Villarreal ha dirigido al equipo vallecano dos campañas y media y en este último ejercicio condujo a la final de la Liga Conferencia, una trayectoria que el club castellonense calificó como "brillante y prometedora".

Con 38 años, Íñigo Pérez será uno de los técnicos más jóvenes en hacerse cargo del primer equipo del Villarreal sin llegar desde la cantera del club. Además, se estrenará en la Liga de Campeones la próxima campaña.

El técnico será presentado este martes por la tarde en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, un acto con el que ambas partes iniciarán públicamente esta nueva etapa.