La guerra interna en la venta del Sevilla: los accionistas lanzan duras acusaciones contra un Ramos que tiende la mano

Los accionistas principales del Sevilla han emitido este lunes un comunicado en el que aseguran que el pasado 27 de mayo, "a pocos días para que venciese el acuerdo" al que se había llegado para la compraventa del club, Sergio Ramos "y sus asesores declararon su expresa voluntad de no" cumplirlo.

Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, que aglutinan la mayoría del capital social del Sevilla, en un extenso escrito dividido en catorce puntos, señalan todo el proceso de compra después de que este pasado domingo Sergio Ramos, como cabeza visible de su grupo, convocara una rueda de prensa para la tarde de este lunes en la que explicó su punto de vista.

En el comunicado de los accionistas se apunta que desvelaron que "el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia Five Eleven, y cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas".

"El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. Un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación, pues el acuerdo estaba cerrado meses antes y refrendado públicamente por el propio Sr. Ramos desde el día 11 de mayo", relata el escrito.

"Este engaño, en el que el Sr. Ramos y su entorno nos mantuvieron hasta ese mismo día, como conocen todas las personas que tuvieron algún contacto con él, no fue algo sobrevenido, como de manera absurda pretende ahora. Estaba preparado desde hace meses, meses de engaño en perjuicio del Sevilla FC, con maquinaciones que se han puesto de manifiesto", añade.

Los máximos accionistas del Sevilla aseguran que "en todo momento, el Club ha colaborado proactivamente, al aprobarlo así su Consejo de Administración, y ha puesto a disposición de los interesados, para facilitar la due diligence (comprobaciones debidas), información relevante de todo tipo. El referido proceso fue contratado por los interesados, comenzó el 9 de febrero de 2024 y duró 45 días, concediendo los accionistas dos semanas más a los presuntos compradores para la elaboración de su informe, alcanzado el 13 de abril, fecha en la que ya poseían toda la información y sus conclusiones", precisa el comunicado.

En otro de los puntos del escrito se señala que "la situación económica del Club, en todo caso, es absolutamente transparente y pública, y sus cuentas anuales, auditadas correcta y verazmente, están a disposición pública en la página web del Sevilla FC".

"Estamos trabajando ya en la recuperación de determinadas propuestas de grupos sólidos y con garantías para hacerse cargo del Sevilla FC, que habían quedado suspendidas por el período de exclusividad que teníamos con el Sr. Ramos", puntualiza.

Las familias firmantes del escrito entienden que "la actual situación económica y deportiva del Sevilla FC no es la mejor ni se corresponde con la historia del Club" y que "en otros momentos" llevaron "a la entidad a cotas históricas de excelencia", por lo que hacen "autocrítica sobre lo ocurrido en las últimas campañas, que han llevado a la actual situación global de la entidad".

Además, el comunicado informa de que se ha enviado "una comunicación directa al Sr. Ramos y a Five Eleven, denunciando su incumplimiento, reclamándoles el pago de la cláusula penal, apercibiéndoles de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios, no incluidos en la penalidad reclamada".

También se les requiere que "cesen de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la due diligence, para lo cual se firmaron pactos expresos de confidencialidad".

La respuesta de Sergio Ramos

Sergio Ramos, en representación de los inversores con los que pretende la compra del Sevilla FC a sus máximos accionistas, negó este lunes que hayan "incumplido en algún momento ningún acuerdo" y aseguró que este no llegó a formalizarse y solo se ha "adaptado" al final con una oferta que no varía de forma sustancial de la primera, con una ampliación de capital de 120 millones, en lugar de 80.

🚨 ASÍ HA SIDO EL DISCURSO COMPLETO DE SERGIO RAMOS. 🔥 "QUEREMOS SEGUIR NEGOCIANDO POR EL @SevillaFC". ❤️ "Quiero VOLVER A VER UN SEVILLA FC CAMPEÓN".#ZonaMixta pic.twitter.com/0SQxhl21cK — Zona Mixta (@ZonaMixta__) June 1, 2026



En una rueda de prensa multitudinaria en un hotel sevillano, Ramos afirmó que están dispuestos a "seguir negociando" con las familias que ostentan la mayoría del Sevilla para alcanzar un acuerdo definitivo y que cree "necesario" para "la viabilidad futura del club", en el que buscan también que se "involucren" los actuales grandes accionistas y que solo ha cambiado en el importe de dicha ampliación "por recomendación de LaLiga" y de los asesores de su grupo.