Florentino Pérez sigue dando pasos pequeños, pero seguros, en cuanto a la planificación deportiva de la próxima temporada se refiere. Parte del trabajo está realizado con el fichaje de José Mourinho, entrenador para las próximas temporadas en caso de que Pérez gane las elecciones, y la dupla de Juni Calafat —y todo su excepcional equipo de scouting— junto a José Ángel Sánchez avanza a paso firme con parte de las necesidades que muestra el plantel blanco.

El primer fichaje cerrado

La dirección deportiva del Real Madrid es consciente de que una de las posiciones que más debe reforzarse es la del centro de la defensa. Con las lesiones de Militao, la marcha de Alaba, la edad de Rüdiger y las dudas que han dejado en parte de la temporada Asencio y Huijsen, el Madrid necesita fichar al menos dos centrales de garantías. El primero de ellos ya lo tiene atado Pérez: Ibrahima Konaté. Defensa central francés de 27 años que llega libre procedente del Liverpool tras terminar contrato.

No tuvo su mejor temporada el galo, pero es un central que ha dejado su impronta en la Premier. Físico, rápido, contundente... un nuevo Rüdiger que aportará experiencia y oficio a la zaga de los de Mourinho. Firmará por varias temporadas, hasta 2030.

El segundo nombre que suena con fuerza para reforzar al Real Madrid es el de Denzel Dumfries (Rotterdam, 1996). El lateral derecho holandés del Inter vuelve loco a Mourinho y también gusta a la dirección deportiva.

Es uno de los nombres que están en la libreta de Juni Calafat y que podría ser una alternativa a bajo coste para cubrir la marcha de Carvajal y ser alternativa a Trent. A sus 30 años, aún le queda fútbol para rato y le daría al equipo una serie de características que no aporta el ex del Liverpool como son la gran potencia en carrera para subir la banda y dar profundidad al equipo, sacrificio defensivo... Frente a la técnica que tiene Arnold y su buen pie para desplazamientos largos, con Dumfries se gana un carrilero puro con velocidad y potencia para subir y bajar la banda.