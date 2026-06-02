Enrique Riquelme compara las elecciones del Real Madrid con una dictadura comunista y la Junta Electoral responde

Entramos en la fase decisiva de la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid. Comienzan los dardos envenenados entre ambos candidatos y salen a la luz los nombres que serán piezas vitales en una posible legislatura de Enrique Riquelme.

El alicantino ya ha confirmado que Raúl González Blanco será su director deportivo. Afirma tener cerrado ya a su entrenador y este miércoles dará el nombre de los dos fichajes que tiene cerrados —ojo a Erling Haaland, ya que, según ha podido saber Libertad Digital, el entorno de Riquelme mantiene contactos constantes con la agente del futbolista noruego, Rafaela Pimenta—.

Mientras tanto, la lucha mediática marca estos días de campaña. Riquelme disparó veneno en una entrevista concedida a El Larguero de la cadena SER al comparar las elecciones a la presidencia del Real Madrid con la Venezuela de Maduro: "No tenemos el censo; dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente de la candidatura de Florentino Pérez. Esto cada vez se parece más a Maduro y Venezuela".

Además, Riquelme sigue insistiendo en que, aunque sea un pequeño porcentaje del 5 al 10 %, la idea de Florentino Pérez de que entre capital privado en el club es algo inaceptable y muy peligroso para el futuro de la entidad: "Aunque sea un 5%, 'vender es vender; vender es privatizar el club'".

La respuesta de la Junta Electoral

La Junta Electoral ha sacado un comunicado en el que responde a las insinuaciones sobre la transparencia de las elecciones y, más concretamente, el censo electoral. La Junta Electoral del Real Madrid aclaró este asunto y negó que el censo electoral se haya "facilitado a ninguna candidatura".

Asimismo, informó de que transmitió a los dos candidatos, por igual, "el procedimiento para que puedan enviar la información a los socios" y aseguró que a Riquelme se le notificó "en persona" el día que presentó su candidatura.

"En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío", informó el club blanco.

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El voto por correo

Otro asunto que Enrique Riquelme ha decidido convertir en espinoso es el voto por correo. No se fía: "El voto por correo está en un notario con el que trabaja toda la vida... Todos esos votos se quedan en el club días, sin custodia. La trazabilidad del voto, más allá de que no está llegando a muchos sitios, muchos se quejan de que van a la oficina de Florentino y tienen el fast track —pase rápido—. Y cualquier otro que va, todo son problemas", explicó el candidato.

No se corta Riquelme a la hora de insinuar que el voto por correo podría manipularse fácilmente, por lo que pide que se ejerza el derecho al voto de manera presencial: "Lo que le pido al socio, en la medida de lo que pueda, es que por favor vaya a votar en vivo, físicamente".

¿Qué opina la Junta Electoral?

La Junta Electoral mostró "su preocupación" ante las declaraciones de Riquelme, ya que ponen en duda la "custodia y seguridad del voto por correo" y asegura que respondió al candidato de dicha candidatura sobre este asunto por escrito.

"Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos", informó la Junta Electoral por escrito a Riquelme.

Ante estas informaciones, aseguró que "todo" el contenido que han recibido los socios acerca de ambas candidaturas "se ajusta al procedimiento y la normativa vigente".

Desde el club se pide "respeto" durante el proceso electoral, ya que se está siguiendo "con rigor y precisión" la normativa aplicable en esta campaña.