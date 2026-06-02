Florentino Pérez contraataca: anuncia un regalo especial y único para los socios

La candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid anunció este martes que cada año regalará a los socios la camiseta oficial, denominada la "Socia", que llevará una insignia exclusiva y no estará a la venta.

La iniciativa está destinada a reconocer el papel único de los socios del club, que serán los únicos que podrán llevarla, con la palabra dueño en la misma como "la marca visible de quien pertenece, de verdad, al Real Madrid".

La entrega de la elástica será anual y cada socio podrá reunir su propia colección de camisetas exclusivas, ya que cada modelo será único e irrepetible, por lo que los socios tendrán, según la candidatura de Pérez, "una historia personal cosida, literalmente, a la del club".

El proyecto de quien ha presidido el club de manera ininterrumpida desde hace años se enmarca en la idea que vertebra el mismo para "situar al socio en el centro del Real Madrid y reconocer que el mayor patrimonio del club no es solo deportivo ni económico, sino sus 100.000 socios".

"Frente a quienes querrían un Real Madrid más débil, la candidatura reivindica el orgullo de pertenencia como la mayor fortaleza de la institución", añadió el equipo de Florentino Pérez, que optará a la reelección el próximo domingo día 7 frente al empresario Enrique Riquelme.