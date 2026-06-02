LaLiga EA Sports bate su récord histórico de asistencia a los estadios

LaLiga EA Sports ha cerrado la temporada 2025/26 con un nuevo récord histórico de asistencia a los estadios de la máxima categoría del fútbol español, "consolidando el extraordinario momento que vive la competición y el fuerte vínculo entre el fútbol y sus aficionados".

Según informó este lunes, durante la temporada recién finalizada, un total de 11.693.679 espectadores acudieron a los estadios de LaLiga EA Sports, superando el anterior registro histórico y confirmando la tendencia ascendente que viene experimentando la competición en los últimos años. Esta cifra supone un incremento del 4,2% respecto a la temporada 2024/25.

Además, se estableció un nuevo récord histórico al alcanzar el 84,9% de ocupación en los estadios. Asimismo, se registró la asistencia media más alta desde 2014/15, con 31.018 espectadores, "reflejando el creciente interés y la fidelidad de los aficionados hacia la competición".

"Estos datos adquieren aún mayor relevancia cuando varios estadios han sufrido limitaciones de aforo derivadas de obras de remodelación y mejora de sus instalaciones, como el Spotify Camp Nou (FC Barcelona), el Coliseum (Getafe CF) o Abanca Balaídos (Celta). Precisamente, este récord histórico también pone de manifiesto el importante esfuerzo que están realizando los clubes de LaLiga EA Sports para seguir impulsando la transformación y modernización de sus infraestructuras, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a los aficionados y adaptar los estadios a sus nuevas demandas", explicó.

La evolución positiva de los datos de asistencia y ocupación "confirma que el fútbol profesional español continúa gozando de una magnífica salud y de una enorme capacidad de atracción, tanto dentro como fuera de los estadios". A falta del balance final de asistencia también en LaLiga Hypermotion, LaLiga valora "muy positivamente este nuevo hito, que refleja el compromiso conjunto de clubes y aficionados por seguir proyectando el fútbol español y consolidando una experiencia cada vez más atractiva y cercana para todos los seguidores".