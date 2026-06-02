Riquelme anuncia la fecha y el lugar donde hará público el fichaje de un jugador estelar

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme reconoció que sabían que no competían "con Winnie the Pooh ni con las carmelitas", durante una entrevista en el canal de YouTube 'The Wild Project'.

"Tiene el club a su servicio y lo está usando. Sabíamos dónde íbamos, que no íbamos a competir con Winnie the Pooh ni con las carmelitas haciendo galletas de mantequilla. Nos está dando, no pasa nada. Su única propuesta, aparte de las gafas, es que va a vender el club. Ya lo ha dicho muy claro. Esto se convierte en que el próximo domingo es el referéndum", añadió, sobre Florentino Pérez, su rival en los comicios.

"Como presidente, lo tengo que respetar. Es el presidente del Real Madrid y tiene un legado. Está en forma, está dando batalla. No sé si es demasiado tiempo sin que nadie le lleve la contraria en su vida. Estoy seguro de que debe de querer al Real Madrid a su manera. Que haya hecho cosas por el Real Madrid muy buenas no significa que tenga derecho a hacer lo que le dé la gana con el club. No es suyo", apuntó.

Comentó el entorno del todavía presidente del club blanco: "Tiene dos grupos: el que le quiere bien y el que no le quiere tan bien. Las circunstancias se daban a que estaba creciendo ese ruido, le malmetían de que yo estaba liderando algo por detrás, era todo mentira. De ahí, y por los resultados que no se dan, y por la presión de la prensa, sintió cierta presión en general y lo pagó con todo el mundo".

Hizo referencia a Anas Laghrari, asesor de Florentino Pérez: "Creo que no le hace bien al Real Madrid que no haya transparencia en las personas que gestionan, mueven los hilos y se benefician del Real Madrid. Yo he hablado muy claramente de Anas Laghrari. A todos nos gustaría saber quién es desde el punto de vista de que no está en el organigrama del club, pero toma todas las decisiones del club".

"Sin tener una posición clara o ninguna, con su compañía personal, le factura todo al Real Madrid de manera directa e indirecta, está metido en la Superliga, la privatización también se está haciendo por su lado, los estadios, los conciertos, en todas las fiestas está, incluidas las del Barcelona. Florentino dijo que había que tener un Barça fuerte y mandó a Anas para buscar financiación de más de 300 millones de euros y también cobrar por ello", incidió.

En contra de la privatización

Volvió a oponerse a la venta del club: "Yo le dije: 'Si avanzáis en la privatización y la venta del club, nos vais a tener enfrente. El Real Madrid no puede perder la poca gobernanza que le queda. Si el socio lo decide en una votación democrática, a mí me parecerá perfecto, pero no puede ser por la puerta de atrás'. El señor Florentino Pérez jamás se imaginaba que iba a haber una candidatura, estará a lo mejor arrepentido".

Planteó alternativas para mejorar la situación económica: "No hace falta vender el club. Sé que el estadio ha costado más de lo que debía y tiene menos ingresos de lo que se esperaba, pero hay otras formas para mejorar la economía del club. Pierde 70 u 80 millones de euros al año, pero estamos financieramente muy lejos de una situación de palancas que tiene el Barcelona".

"Luego tienes Real Madrid TV. Mi obligación es que con el contenido que se cree no consuma el capital y que genere capital. Luego tienes en gastos de asesoría financiera casi 80 millones de euros. Y luego tienes un director general que cobra más de 10 millones de euros, más que jugadores de la primera plantilla. Y luego más de 50 personas no deportivas que cobran más de un millón de euros", resumió.

Además, aunque reconoció que en el conflicto con LaLiga "habría hecho lo mismo o más, pero de diferente manera", asumió que ahora "el conflicto es personal y está afectando al Real Madrid". "El problema es UEFA, FIFA, LaLiga, la Federación, la prensa, los que pitan, los malos, los que vienen a servirse... No puede estar todo el mundo en contra de todo lo que se hace", señaló

Terminó condenando la forma de lidiar con el caso Negreira: "Sus presidentes han pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros por un tema de informes. Se está empezando a investigar desde que el Barcelona se fue de la Superliga. Antes, todo bienHabría que haber ido con todo, y si el Barça tiene que bajar a Segunda, lo siento por ello".

La parte deportiva

Dejó un nombre y avisó que este miércoles dará un pelotazo con el nombre de un jugador estelar que jugará en el Real Madrid si el domingo gana las elecciones: "Recuperaría a Nico Paz, ¿cómo no vas a recuperar a Nico Paz? Por 9 millones, son cifras que he visto en prensa. Es un jugador que con la temporada que ha hecho tienes que recomprarlo. Tiene sitio en el equipo", añadió.

Anunció, además, que dará a conocer el nombre de un jugador que llegaría al Real Madrid si fuera presidente en su intervención de este miércoles en 'El Hormiguero', de Antena 3.

Además asegura que el entrenador que tiene apalabrado es alguien con mucha experiencia: "Es alguien grande, con mucha experiencia, y que viene a trabajar en un proyecto deportivo".

"No puede haber dudas de que leyendas como Raúl González Blanco quieran hacer daño al Real Madrid, es imposible. En el poco tiempo que hemos tenido, se han estructurado dos grandes fichajes y un entrenador que junto con Raúl y otras áreas de la cantera forman este equipo para ver quién va a poder sumar para la plantilla, para volver a hacerla competitiva", explicó.

Incidió en la jerarquía como solución a los problemas deportivos: "Falta una jerarquía clave, faltan profesionales para que no lleguen a la prensa ciertos temas que se tienen que solucionar en el vestuario. Hay ciertos temas que no deben llegar al área corporativa. El trabajo, el proyecto, el proceso y el día a día son los profesionales. Yo me presento a presidente, no a director deportivo ni entrenador".

"No es lo mismo que baje yo a que grandes jugadores, y más alguien como Raúl González, que es uno de los grandes profesionales que me he encontrado en mi carrera, le pueda decir que lo haría de esta manera, porque es alguien que lo ha vivido. E igual en la cantera, alguien que sepa lo que es el Real Madrid", completó.

Además, comentó el perfil de José Mourinho como posible entrenador: "Es un buen entrenador, pero nuestra candidatura va hacia otro lado, hacia leyendas que puedan transmitir la identidad del Real Madrid, fomentar la cantera, que los chavales que ganan la 'Youth League' no los veas en otros equipos, identidad madridista. Y eso no es el perfil de medio-largo plazo que debería de ser un entrenador como Mourinho".

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo domingo 7 de junio.