Bombazo de Enrique Riquelme: anuncia que tiene firmado a Erling Haaland

Enrique Riquelme apura la campaña electoral. El alicantino de 37 años ha ido subiendo el suflé poco a poco. Si la primera parte de su campaña electoral ha estado marcada por intentar acercarse al socio que se sentía alejado de Florentino Pérez haciendo varias promesas, y posteriormente por avisar del peligro que supondría poner en manos de capital externo parte de las acciones del club, poco a poco ha ido desgranando su organigrama deportivo: como director deportivo apuesta por Raúl González Blanco, para encargarse de la cantera su nombre es el de Fernando Hierro -sería el director de La Fábrica- y su fichaje estrella, el jugador con el que pretende dar un puñetazo en la mesa definitivo de cara a las elecciones del próximo domingo es Erling Haaland.

Como se lleva tiempo diciendo por estos lares, Riquelme iba con todo a pescar a la gran estrella noruega y el timing ha jugado a su favor: el noruego, que tiene casa en Marbella, siempre ha querido jugar en España, tiene cláusula de salida por lo que no habría que negociar con el Manchester City, un City que está cerca de conocer la resolución tras la denuncia de la Premier League de sus más de 130 cargos por irregularidades financieras -la sanción será de época- y la salida del gran valedor de Erling, Pep Guardiola.

[EXCLUSIVA] El FICHAJE ESTRELLA de Enrique Riquelme #RiquelmeEH pic.twitter.com/XziduVyN68 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2026

Riquelme ha anunciado en prime time en El Hormiguero que Erling Haaland jugará en el Real Madrid si él sale elegido presidente este domingo. Además, ha afirmado que firmará en público un documento legal y vinculante que garantiza que Haaland vestirá de merengue si gana las las elecciones y si no cumple su palabra pagará el abono de todos los socios la próxima temporada. Y ojo que al empresario alicantino aún le queda una bala en la recámara: en horas anunciará quién será su entrenador y hay dos nombres que suenan con mucha fuerza. Jürgen Klopp o Mikel Arteta.

El anuncio ha causado mucho revuelo y pone picante a unas elecciones que parecían al inicio un paseo para Florentino Pérez. Un Pérez que además de contraprogramar la entrevista de Riquelme en El Hormiguero con el anuncio del fichaje de José Mourinho como entrenador -cómo adelantó Libertad Digital hace días- deberá sacar lo mejor de sí mismo este jueves cuando anuncie el primer fichaje de alto impacto tras dejar cerrados a Denzel Dumfries y a Ibrahima Konaté, dos grandes piezas que equilibrarán a un Real Madrid que es sin duda el gran beneficiado de la pelea de gallos por el trono madridista.