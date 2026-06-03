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Florentino promete ante notario que el Madrid será siempre de sus socios y anunciará un gran bombazo con Iker Jiménez

Florentino se pone serio en los últimos días de campaña electoral.

Libertad Digital
Florentino se pone serio en los últimos días de campaña electoral.
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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y candidato a la reelección en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, se comprometió este miércoles ante notario a que el club blanco "sea siempre de sus socios".

A través de un vídeo institucional enviado a los medios de comunicación, Pérez señaló: "Buenas tardes, he manifestado hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios".

"Seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea, asimismo, siempre de sus socios", agregó.

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Florentino Pérez se enfrentará al empresario Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid con más de un candidato desde 2006, cuando Ramón Calderón se alzó con la victoria y presidió el club blanco hasta 2009, cuando volvió al cargo en su segunda etapa el mismo Florentino Pérez.

Florentino hablará con Iker Jiménez

Iker Jiménez ha colgado un vídeo en su cuenta de X en el que asegura que Florentino Pérez acudirá a su programa Horizonte y podría avanzar un gran bombazo en forma de fichaje.

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