Golpe de efecto de Florentino con un spot de Mourinho al cierre de la entrevista de Riquelme

Momento para la historia de la televisión el vivido este miércoles en plena campaña para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Enrique Riquelme elegía Antena 3 y más concretamente El Hormiguero para soltar la gran bomba en cuanto a su planificación deportiva se refiere: el fichaje de Erling Haaland.

Un golpe de efecto que busca dar un puñetazo en la mesa a escasamente cuatro días de las elecciones.

Un pelotazo en toda regla al que ha respondido, como si de una partida de ajedrez se tratara, Florentino Pérez. Lo primero que hizo el actual presidente del conjunto merengue fue anunciar, en plena entrevista de Pablo Motos con Enrique Riquelme, el que era un secreto a voces: el retorno como entrenador de José Mourinho. El vídeo del anuncio no tiene desperdicio.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

La cara de Riquelme al enterarse en pleno directo del anuncio de José Mourinho como entrenador fue un auténtico poema. Se quedó estupefacto, en fuera de juego.

A Enrique Riquelme le anuncia Pablo Motos en directo, que Florentino ha anunciado a José Mourinho. Su cara lo dice todo. It’s over. pic.twitter.com/g3Up4u01rc — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) June 3, 2026

Pero lo mejor estaba aún por llegar. Nada más terminar la entrevista de Riquelme, El Hormiguero cerraba el programa... ¡con el spot del anuncio del fichaje de José Mourinho!

🙌 JUGADA TREMENDA DE FLORENTINO PÉREZ 🙌 💣 El primer spot tras @El_Hormiguero, Riquelme y Haaland... EL ANUNCIO DE JOSÉ MOURINHO. 📺 Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA. pic.twitter.com/ByHV8zawQX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Una jugada maestra de Florentino Pérez, que este jueves ha avisado de que anunciará su primer gran fichaje —ojo a los jugadores que representa Jorge Mendes como Vitinha o João Neves o a un Enzo Fernández al que Juni Calafat tiene en cartera desde hace años—.

Por el contrario, a Riquelme —que ya ha anunciado que su director deportivo será Raúl González Blanco y el director de cantera, Fernando Hierro— aún le queda la bala del anuncio de su entrenador —está en conversations con Mikel Arteta y Jürgen Klopp— y de su segundo jugador —este español, ojo a Rodri del Manchester City— en la recámara.

La guerra por la presidencia del Real Madrid vive sus batallas más cruentas. Y recordando aquellos míticos dibujos animados de los 90... les aviso: no se vayan todavía, aún hay más.