Hansi Flick, elegido mejor entrenador de la Liga por segunda temporada consecutiva

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha sido elegido el mejor entrenador de la temporada 2025-26 en LaLiga EA Sports, según ha anunciado este miércoles la competición.

En su segunda campaña al frente del conjunto azulgrana, el técnico de Heidelberg (Alemania) guio al equipo catalán a su segundo título de Liga consecutivo, afianzando un estilo de juego reconocible, basado en un fútbol ofensivo y dinámico.

El Barcelona terminó el campeonato con 94 puntos, ocho más que el segundo clasificado, el Real Madrid, y solo perdió seis partidos en las 38 jornadas disputadas.

𝗛𝗮𝗻𝘀𝗶 𝗙𝗹𝗶𝗰𝗸 ha sido nombrado 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔 de LaLiga 👏 ¡Enhorabuena, Hansi! 💙❤️ pic.twitter.com/zz8o4BYcuN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2026

Además, el Barça fue el equipo más goleador del campeonato con 95 tantos, muy por delante del segundo, el Real Madrid con 77, y se convirtió en el primer conjunto en la historia que firma un pleno de 19 victorias como local desde la expansión del campeonato a 20 equipos.

Flick, que ya fue distinguido como el mejor entrenador de la pasada temporada, se impuso en la votación final a José Bordalás, del Getafe, y a Marcelino García Toral, del Villarreal.