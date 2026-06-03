Menú
LALIGA

Hansi Flick, elegido mejor entrenador de la Liga por segunda temporada consecutiva

El preparador alemán revalida el premio tras guiar al club azulgrana a su segundo título seguido, sumando 94 puntos y un pleno histórico en casa.

LD/Agencias
El preparador alemán revalida el premio tras guiar al club azulgrana a su segundo título seguido, sumando 94 puntos y un pleno histórico en casa.
Hansi Flick da instrucciones a sus jugadores durante el partido de LaLiga entre el Barça y el Betis. | Cordon Press

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha sido elegido el mejor entrenador de la temporada 2025-26 en LaLiga EA Sports, según ha anunciado este miércoles la competición.

En su segunda campaña al frente del conjunto azulgrana, el técnico de Heidelberg (Alemania) guio al equipo catalán a su segundo título de Liga consecutivo, afianzando un estilo de juego reconocible, basado en un fútbol ofensivo y dinámico.

El Barcelona terminó el campeonato con 94 puntos, ocho más que el segundo clasificado, el Real Madrid, y solo perdió seis partidos en las 38 jornadas disputadas.

Además, el Barça fue el equipo más goleador del campeonato con 95 tantos, muy por delante del segundo, el Real Madrid con 77, y se convirtió en el primer conjunto en la historia que firma un pleno de 19 victorias como local desde la expansión del campeonato a 20 equipos.

Relacionado

Flick, que ya fue distinguido como el mejor entrenador de la pasada temporada, se impuso en la votación final a José Bordalás, del Getafe, y a Marcelino García Toral, del Villarreal.

Temas

Servicios

  • Oro Libertad
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida