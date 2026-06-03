¿Lo verán al fin nuestros ojos? El equipo que está cerca de sacar a Dani Ceballos del Real Madrid

Dani Ceballos ha completado otra temporada llena de sinsabores. Su participación en el Real Madrid ha vuelto a ser testimonial. Tan solo 826 minutos repartidos en 23 partidos. Un año más donde Dani firma un mes a un buen nivel y luego desaparece. El utrerano, que cobra 10 millones de euros por temporada, lleva tiempo escamando con su actitud a la directiva merengue.

No hay que olvidar que el pasado verano estuvo especulando con su salida haciendo guiños al Betis e incluso llegó a aceptar una oferta del Olympique de Marsella con el que el Real Madrid llegó a un total acuerdo —cesión con opción de compra obligatoria de 11 millones de euros—. ¿El problema? Dani se levantó el último día del cierre de mercado y dijo que no se iba. El Madrid perdió la posibilidad de dar salida a un jugador con el que no contaba.

Además de no ser relevante, un año más, Ceballos terminó la temporada señalado, sin entrar en ninguna convocatoria tras un enfrentamiento directo con Álvaro Arbeloa que le echó en cara ciertas actitudes que desde el club llevan tiempo condenando —tiene un particular pasatiempo que es hablar con sus amigos de la prensa—. En el Madrid están hartos y esperan poder poner, al fin, punto y final a la etapa de Dani en Concha Espina.

Tal y como apunta Matteo Moretto en el Marca, el Ajax —Míchel quiere que sea su brújula en la sala de máquinas— y el Madrid negocian su traspaso por unos 6 millones de euros y al parecer Ceballos, esta vez sí, saldrá del equipo. Al fin podrá decirse aquello de tanta paz dejas como guerra has dado, pero hasta que no sea oficial mejor no hacerse ilusiones con un jugador lleno de clase y talento pero al que le falta muchísimo IQ futbolístico.